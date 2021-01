Dresden: Wie die Kreuzstraße zu 21 Bäumen kommen soll

Dresden

Er hat es genau nachgezählt. Viel Arbeit war das nicht. Auf der Kreuzstraße gibt es einen einzigen Baum. Er hat mal zum Tag des Baumes einen neuen Baum in der Kreuzstraße gepflanzt. Aber der war eines Tages weg. Jetzt hofft der Grünen-Politiker Thomas Löser auf mehr Grün für die Kreuzstraße. „Es muss uns gelingen, die großartige Aufenthaltsqualität der Weißen Gasse in die Kreuzstraße zu bringen.“

Verwaltung legt drei Varianten vor

Gegenwärtig ist die Straße am Rathaus mit ihrer verschlissenen Fahrbahn und den vielen Parkplätzen alles andere als eine Flaniermeile. Das soll sich ändern. Schon im September 2019 hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, Varianten für eine bessere Kreuzstraße vorzulegen. Aus drei Vorschlägen konnte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau jetzt auswählen und entschied sich für Kompromissvariante 3.1.

Die wesentlichen Eigenschaften: Eine doppelte Baumreihe auf der Seite der Restaurants, aber auch Bäume auf der Rathausseite, insgesamt 21 Bäume, dazu 29 Parkplätze, Kosten: 2,16 Millionen Euro. Die Fahrbahn der Kreuzstraße wird verkleinert, was kein Problem ist, denn es soll eine Einbahnstraßenregelung geben. Blaseneschen, Blumeneschen, Tulpenbäume und Amberbäume könnten künftig die Kreuzstraße säumen und das Klima im dicht bebauten Raum etwas verbessern.

Es winken Fördermittel vom Freistaat

„Wir sollten schnell ins Verfahren kommen“, fordert Löser. Eine halbe Million Euro hat eine Stadtratsmehrheit mit dem Haushalt für das Projekt zur Verfügung gestellt, es könnten aber auch Landesmittel aus dem Förderprogramm Innenstadtbegrünung fließen. Wenn die Stadt schnell in die Gänge kommt.

Gestaltung hört an der Kreuzstraße nicht auf

Die Gestaltung der Innenstadt soll an der Kreuzstraße nicht aufhören. An der Ringstraße soll ein neues Wohnquartier mit Hotel gebaut werden. „Wir sollten das Gebiet in seiner Gesamtheit betrachten und gestalten“, erklärt Löser, der sehr zufrieden mit der breiten Mehrheit im Ausschuss für eine grüne Kreuzstraße ist. „Wir Grünen haben das Thema von Anfang an begleitet. Das ist ein schöner Erfolg.“

