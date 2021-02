Dresden

Die Sparvorschläge der Stadtverwaltung beschäftigen die Kommunalpolitik. Die Fraktionsvorsitzenden und Finanzpolitiker der fünf Fraktionen, die den Haushalt beschlossen hatten, haben sich jetzt auf das weitere Vorgehen geeinigt. Zustimmung zu den Plänen, komplette Ablehnung oder die Arbeit an anderen Vorschlägen standen zur Debatte. Letztlich wollen Grüne, CDU, Linke, SPD und FDP Alternativen zu den Sparvorschlägen prüfen.

Die Verwaltung hat den Auftrag, 77 Millionen Euro aus dem Haushalt für 2021/2022 zu streichen. Das meiste Geld soll dabei der Geschäftsbereich Bildung und Jugend mit rund 50 Millionen Euro abgeben. Es sind aber auch Einsparungen im Straßen- und Tiefbauamt geplant. Die meisten Sparvorschläge betreffen aber nicht den aktuellen Haushalt, sondern die mittelfristige Finanzplanung bis 2025.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Methodik des von den fünf Fraktionen beschlossenen Haushaltes bestehe darin, in den nächsten zwei Jahren Geld auszugeben und in den darauffolgenden drei Jahren zu sparen, hatte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) bereits kritisiert. Die „Haushaltskoalition“ will nun Projekte im Haushalt für dieses und nächstes Jahr suchen, die auf die Jahre 2023 bis 2025 verschoben werden können, um Mittel freizusetzen. Entsprechende Vorschläge sollen die Finanzpolitiker in den kommenden Wochen erarbeiten.

Weitere Verschuldung keine Option

Die Methode, weitere Investitionsvorhaben an städtische Gesellschaften zu vergeben und mit Krediten zu finanzieren, stieß auf Widerstand. Die Stadt finanziert bereits den Neubau des Verwaltungszentrums und den Umbau des Heinz-Steyer-Stadions mit geborgtem Geld. Eine weitere Verschuldung dürfe es nicht geben, forderte beispielsweise die CDU.

Auch im Finanzausschuss am Montagabend stellte der Finanzbürgermeister die Sparpläne vor. Die Debatte danach war äußerst kurz für ein so umfangreiches Paket, hieß es danach. Die Wortbeiträge der Stadträte sollen sich auf Nachfragen beschränkt haben.

Von Thomas Baumann-Hartwig