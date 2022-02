Dresden

Eltern von Schulkindern stehen an drei Wochentagen vor Ausflügen ins Ungewisse: Montags, mittwochs und freitags werden die Kinder auf das Coronavirus in der Schule getestet. Es kann jederzeit sein, dass in einer Klasse bei mehreren Kindern positive Tests auftreten. Was für die Eltern heißt: Sie müssen sich um Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder kümmern, falls diese nach Hause geschickt werden in die „häusliche Lernzeit“.

Über den Eltern schwebt das Damoklesschwert vorläufige Schließung

Woche für Woche schwebt das Damoklesschwert einer teilweisen Schulschließung über den Eltern. „Seit Monaten betreuen wir die Kinder zu Hause, der normale Schulalltag ist komplett aus den Fugen geraten“, schildert ein Familienvater aus dem Dresdner Westen. Die psychische Anspannung in den Familien münde nicht selten in Streit oder Resignation. „Die Mütter und Väter fallen mittlerweile dauerhaft für das Arbeitsleben aus, die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wird angespannter“, konstatiert der Vater.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Betroffene nennt ein Beispiel, geschehen vor einigen Wochen: Am Wochenende wurde ein Kind zu Hause positiv getestet, am Montag vor Unterrichtsbeginn ein zweites und am Montagnachmittag ein drittes. Dienstag und Mittwoch sind bis auf die positiv getesteten Schüler alle Kinder zum Unterricht gekommen. Am Mittwoch gegen 19 Uhr erreichte die Eltern dann die Nachricht, dass die Klasse ab Donnerstag für sieben Tage geschlossen wird. „Das können wir nicht mehr nachvollziehen“, sagt der Vater.

Positiv Getestete schneller in der Schule als Negative?

Zwei Tage waren die negativ getesteten Kinder im Unterricht zusammen und hätten bei einer unentdeckten Infektion Viren austauschen können. Dann erst habe das Kultusministerium die Allgemeinverfügung erlassen. Zu einem weiteren Ansteckungsfall sei es indes nicht in der Klasse gekommen. Gipfel der Unlogik: Die positiv getesteten Schüler hätten mit negativen Test die Schule früher besuchen können als die negativ getesteten Schüler der Klasse. „Versteht kein Mensch“, sagt der Vater kurz und knapp.

„Die Grenze des Zumutbaren ist überschritten“

Ebenfalls unverständlich sei, dass der Genesenen- und Impfstatus von Schülern nicht berücksichtigt werde. „Wahrscheinlich sind doch die Hälfte der Schüler geimpft oder genesen. Diese müssten doch von den Präventivmaßnahmen ausgeschlossen werden“, so der Vater, der vorschlägt, beim Auftreten von positiven Tests in einer Klasse zu täglichen Tests überzugehen. „Die Grenze des Zumutbaren ist nicht nur erreicht. Sie ist überschritten“, erklärt er.

„Abkehr von den rigorosen Regelungen“

Ein anderer Vater verweist darauf, dass die Omikron-Variante bei Erwachsenen, aber insbesondere bei Kindern deutlich weniger schwere Erkrankungen hervorrufe. Politiker auf allen Ebenen würden betonen, dass das Ziel nicht mehr vordergründig das Verhindern von Infektionen sei, sondern ein gutes Management der Pandemie. Eine Klassenschließung sollte das letzte Mittel sein – vor allem in den Fällen, in denen das Lehrpersonal nicht zur Verfügung steht. „Wir wünschen uns eine Abkehr von den rigorosen Schließungen.“

„Ein Tanz auf dem Drahtseil“

Eine Mutter berichtete am Telefon, dass in der Grundschulklasse ihrer Tochter am Wochenende zu Hause vier Kinder positiv getestet worden seien. Am Montagmorgen sei ein fünftes Kind vor Schulbeginn positiv getestet worden. „Es ist ein Tanz auf dem Drahtseil. Man erschrickt bei jedem Handysignal, weil man Angst hat, dass die Schule die Schließung der Klasse mitteilt.“

Dann ist die Neunjährige zu Hause und braucht Betreuung. Für Eltern, die mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, immer schwerer zu leisten. „Ich weiß nicht, wie lange sich das mein Arbeitgeber noch anschaut“, sagt die Frau.

Von Thomas Baumann-Hartwig