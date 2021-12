Dresden

Das Ordnungsamt Dresden beschäftigt sich fast ausschließlich mit der Kontrolle der Corona-Regeln. Darauf liege der derzeitige Fokus, machte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) deutlich. Vor allem im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) komme es zu „konfrontativen Auseinandersetzungen“ – weshalb die sogenannte „besondere Einsatzgruppe“ die dort notwendigen 3G-Nachweise und geltende FFP2-Maskenpflicht überprüft.

Erst am Mittwochnachmittag war ein Ordnungshüter in der Linie 7 körperlich angegriffen worden. Während einer Routinekontrolle schlug ein Fahrgast zu, hatte die Mitarbeiter des Ordnungsamtes vorher beleidigt. Der Schlag verfehlte sein Ziel, zurück blieb nur eine Kratzwunde.

Dennoch zeige das Beispiel recht deutlich, wie wichtig es ist, geschultes und konflikterfahrenes Personal im Einsatz zu haben, sagte Sittel. Vom 1. bis zum 7. Dezember kontrollierte das Ordnungsamt in 140 Bussen und Bahnen, stellte 50 Verstöße fest. Im November waren es rund 320 Kontrollen. Ein Verstoß gegen die 3G-Regel kostet 150 Euro.

Leichtes Spiel für Falschparker

Freilich ist das nicht das einzige Aufgabenfeld der 25 Teams, die täglich in der Landeshauptstadt unterwegs sind. Schwerpunkte sind zudem Restaurants oder Cafés und der Einzelhandel. Vom 8. November bis zum 2. Dezember führte das Ordnungsamt mehr als 380 Kontrollen in der Gastronomie durch, stellte 110 Verstöße fest – überwiegend wegen unzureichenden Hygienekonzepten, aber auch wegen mangelhafter Kontakterfassung. Bei Nachkontrollen hätten rund zwei Drittel die Mängel behoben, sagte Sittel. „Mit den anderen sind wir also weiter im Gebet.“

Im Handel hätten vom 22. November bis zum 2. Dezember über 360 Kontrollen stattgefunden, bei denen die Teams 25 Verstöße feststellten – fast ausschließlich gegen die Maskenpflicht. Je stabiler die Rechtslage über einen längeren Zeitraum sei, desto eher lassen sich Personen bei den Kontrollen herausfiltern, die sich bewusst über Regeln hinwegsetzen, sagte Sittel.

Weil die Coronapandemie momentan den gesamten Außendienst des Ordnungsamtes in Atem hält, müssen selbst die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung ran: Die sind in Absprache mit dem Gesundheitsamt für Quarantäne-Kontrollen zuständig. Falschparker dürften dieser Tage also leichtes Spiel haben.

„Einnahmen fehlen uns extrem“

Die Teams des Ordnungsamtes sind mindestens zu zweit, meistens aber zu dritt unterwegs. Auch finden gemeinsame Kontrollen mit der Polizei statt. Die Zusammenarbeit laufe sehr gut, sagte Stittel. Das Gleiche gilt für die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Das bestätigte auch DVB-Vorstand Lars Seiffert, der einen hohen Krankenstand bei seinen Fahrern zu beklagen hat. Waren es im Sommer nur 80, liegt die Zahl jetzt bei 180. Aus diesem Grund sei das Angebot der DVB angepasst worden, sagte Seiffert.

Auf einigen Strecken wechselten die Verantwortlichen auf einen Viertelstunden-Takt. Das betrifft unter anderem die Linien 9 und 13. „Wir haben dadurch keine Fahrausfälle mehr“, so der DVB-Vorstand.

Da der Adventsverkehr wegfällt, bauen die DVB ihr Angebot demnächst auch nicht aus. Derzeit würden die Verkehrsbetriebe pro Tag 400.000 Fahrgäste befördern, sagte Seiffert. Tendenz fallend. Vor der Pandemie lag die Zahl zur Adventszeit bei weit über 700.000 Fahrgästen. „Die Einnahmen fehlen uns extrem“, so Seiffert.

Von Felix Franke