Matthias Dietze zeigt auf einen Abstellraum, in dem Fahrzeuganhänger stehen. „Hier kommt das Grüne Klassenzimmer hin“, sagt er und zeigt auf den Dachboden. „Und dort entstehen die Übernachtungsplätze.“ Der CDU-Stadtrat und Lehrer engagiert sich für ein Projekt mit Modellcharakter: Freistaat Sachsen und Landeshauptstadt Dresden sollen gemeinsam ein Waldpädagogisches Zentrum in der Heide betreiben.

Ein Revierförster kann nicht alle Schüler Dresdens betreuen

„Die Situation ist unbefriedigend“, sagt Dietze. Die Nachfrage nach waldpädagogischen Angeboten sei hoch, die Möglichkeiten wären jedoch limitiert. Ziel sei es, dass jedes Dresdner Kind ein Mal in seiner schulischen Laufbahn einen waldpädagogischen Tag erleben kann. Das hieße beispielsweise für das Gymnasium Bühlau, an dem Dietze arbeitet: Revierförster Thomas Stelzer, der gegenwärtig die Schulklassen durch die Heide führt, müsste an sechs Tagen Bühlauer Gymnasiasten betreuen.

„ Bühlau ist nicht die einzige Schule in Dresden, die Zeit des Revierförsters reicht nicht“, sagt Forstdirektor Heiko Müller. Deshalb hat der Sachsenforst als Behörde des Freistaats eine Stelle für waldpädagogische Angebote eingerichtet, die bald besetzt werden soll. Dietze will mit seinem Antrag erreichen, dass auch die Landeshauptstadt einen Waldpädagogen einstellt. „Wir wollen diese Stelle im Umweltamt an die Untere Forstbehörde anbinden“, erläutert Dietze den Plan, über den der Stadtrat auf einer Sitzung am 24. September entscheiden soll.

Die Dresdner Heide werde von den Dresdnern nicht als Staatswald und Stadtwald wahrgenommen, sondern als ein Ganzes, sagt der Forstdirektor. „Deshalb sollten wir bei der Waldpädagogik zusammenarbeiten.“ Dass Dresden mit dem Albertpark ein etwa 130 Hektar großes Waldstück besitzt, ist der Waldpädagogik zu verdanken, blickt Dietze in die Geschichte. „In der Kaiserzeit wurden bis zu 3500 Kinder täglich im Albertpark betreut.“

Wissen vermitteln, ausprobieren, experimentieren

Am Wildgehege habe es 300 Außenplätze, 200 Innenplätze und einen Theaterplatz mit sage und schreibe 3000 Plätzen gegeben. Die Milch wurde von Pfunds Molkerei in den Wald gebracht, die Bäckereien aus der Gegend lieferten den Kuchen. Schließlich schenkte König Albert der Stadt Dresden den Wald, der einen Wert von zwei Millionen Reichsmark hatte. An diese waldpädagogische Tradition will Dietze anknüpfen. Seine Idee: Das Waldpädagogische Zentrum erhält zwei Standorte. Einen auf dem Gelände der Forsthütte Bühlau, auf dem bereits Sitzbänke aus Holz, ein Lehrpfad und diverse Freizeitangebote vorhanden sind. Der Sachsenforst hat laut Müller einen Architekten mit den Planungen beauftragt. Im nächsten Jahr soll der frühere Kohleschuppen, in dem jetzt Anhänger stehen, zum grünen Klassenzimmer umgebaut werden.

„Wir wollen hier einen Bereich schaffen, in dem wir Wissen vermitteln und einen Teil, in dem sich die Schüler ausprobieren und experimentieren können“, erläutert der Forstdirektor das Konzept. Ein ganz großer Teil Waldpädagogik soll aber im Freien stattfinden – mit Exkursionen und Beobachtungen aller Art. Dabei kann schon der Anmarsch zur Forsthütte am HG-Weg genutzt werden.

Grünes Klassenzimmer an der Forsthütte

Die beiden Waldpädagogen von Staat und Stadt könnten sich gegenseitig unterstützen und zusammen auch größere Gruppen betreuen. Dietze plädiert für einen zweiten, städtischen waldpädagogischen Standort im Albertpark. Am Waldspielplatz könnte ein Multifunktionsgebäude entstehen, das in der Woche vormittags für die Waldpädagogik genutzt wird, nachmittags für Angebote der Jugendhilfe und an den Wochenenden für Seminare. „Ziel ist es, dass sich das Gebäude finanziell selbst trägt“, erklärt Dietze das Konzept.

Am Spielplatz im Albertpark in der Dresdner Heide können Kinder Rehe füttern und spielen. Quelle: Heiko Weckbrodt

Im grünen Klassenzimmer an der Forsthütte gehe es um das Thema Wald, im Multifunktionsgebäude könne das nahe gelegene Wildgehege für Tierbeobachtungen genutzt werden. Und Kindergartengruppen hätten einen deutlich kürzeren Weg als zur im Wald gelegenen Forsthütte.

Natur zum Anfassen könne Waldpädagogik bieten, sagt der Forstdirektor. „Hier wird mal ein Baum gefällt, es gibt Bienenvölker, die Kinder können einen Blick in die Kühlzelle werfen, in der Wild lagert.“ Und sich sogar von den Aktivitäten der Wölfe in der Heide ein Bild machen. „Vor wenigen Tagen wollte ich hier ein Reh aus dem Bestand nehmen“, erklärt Stelzig. „Aber der Wolf war schneller.“ Kinder, sagt Müller, sind die Erwachsenen von morgen. „Sie müssen verstehen, was im Wald passiert. Dieses Wissen müssen wir unbedingt vermitteln.“

Von Thomas Baumann-Hartwig