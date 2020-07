Dresden

Dieses Spektakel wird sich so schnell nicht wieder ereignen: Derzeit ist der Komet Neowise mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen. Derzeit ist er der Erde so nah, wie er es mindestens die nächsten 5000 Jahre nicht wieder sein wird. Wobei „nah“ hier relativ ist: Am 23. Juli kommt er der Erde am nächsten und schrammt mit einem Abstand von 103 Millionen Kilometern an uns vorbei. Aber schon jetzt ist der leuchtende Punkt mit dem Schweif zu sehen. Hobbyknipser aus Dresden und Umgebung konnten den Kometen bereits vor bekannten Kulissen, wie Schloss Moritzburg, einfangen.

Noch bis Mitte August sichtbar

Für alle, die jetzt denken, sie müssen sich den Wecker mitten in der Nacht stellen, gibt es Entwarnung: „Der Komet ist bis Mitte August in den Abendstunden in nordwestlicher Richtung unterhalb des leicht zu erkennenden Großen Wagens beobachtbar“, erklärt Mike Firchau von der Sternwarte „ Manfred von Ardenne“ an der Plattleite in Dresden auf DNN-Nachfrage.

In der Wissenschaft trägt der Komet den Namen C/2020 F3. Forscher entdeckten ihn am 27. März durch das US-Weltraumteleskop Neowise der Nasa. Seit wann der Komet seine Runden im Weltall dreht, ist nicht klar: „Um das Alter zu bestimmen, bräuchten wir eine Probe des Materials“, sagt Mike Firchau. Man nehme aber an, dass Kometen aus Bestandteilen bestehen, die seit der Entstehung unseres Sonnensystems existieren, ergänzt er. Es werde angenommen, dass der Komet das letzte Mal vor rund 2500 Jahren so nah an der Erde vorbeigekommen ist. Ende August wird er wieder in den Tiefen des All verschwunden sein. Wer Neowise am Himmel entdeckt, erblickt also ein Stück aus der entferntesten Vergangenheit, die wir uns vorstellen können.

Dass Kometen mit dem bloßen Auge am Himmel erkennbar sind, ist astronomisch gesehen keine Seltenheit, sagt Mike Firchau, der als Astronomielehrer am Dresdner Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium arbeitet. Er erinnert sich an den Kometen Holmes, der 2007 wegen eines Helligkeitsausbruchs ohne Hilfsmittel sichtbar war. Davor gab es 1997 Hale-Bopp und 1996 Hyakutake.

Beobachter sollen sich nicht von Aufnahmen im Netz täuschen lassen

Aber was ist ein Komet überhaupt? Der Astronomielehrer fast es zusammen: „ Kometen sind Himmelskörper unseres Sonnensystems, die sich aus Eis, Staub, und lockerem Gestein in den kälteren Regionen unseres Sonnensystems bilden. Ihr Durchmesser beträgt wenige Kilometer.“ Ein Komet werde von der Sonne angezogen. Wenn er dieser näher kommt, ändern die gefrorenen Gase ihren Aggregatzustand und umgeben den Kometenkern mit einer sogenannten Koma, erklärt Mike Firchau. Und diese Koma könne einen stolzen Durchmesser von zwei bis drei Millionen Kilometern haben. Werden die Teilchen von der Sonne angestrahlt, entsteht der charakteristische Schweif. Auch der kann mehrere 100 Millionen Kilometer lang sein, sagt Firchau.

Auch wenn der Komet mit bloßem Auge sichtbar ist, empfiehlt Mike Firchau ein Fernglas zur Beobachtung. „Man sollte die Erwartungen jedoch nicht an die im Internet veröffentlichten Bilder knüpfen. Dies sind professionelle Langzeitaufnahmen, die mehr Licht auf dem Fotosensor sammeln, als es unser menschliches Auge vermag“, gibt der Experte zu denken.

