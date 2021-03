Dresden

Zögernd setzt sich die Frau in Bewegung. Kurz vor 10 Uhr hatte ihr der Mann mit einem Nicken den Weg freigegeben, nachdem er die Pforte zum Haus des Buches in der Altstadt aufgesperrt hatte. Zum ersten Mal nach Wochen des Lockdowns, der die Buchhändler wie so viele andere auch vorm Weihnachtsgeschäft erwischt hatte. Zwei Männer folgen der Frau, die sich nach einem weiteren, vergewissernden Blick in Richtung Thalia-Mitarbeiter ins Geschäft begeben hat.

Dort tippt der Buchhandlungsmitarbeiter inzwischen diskret auf das Display eines Tabletcomputers. Jeder Kunde, der ein- oder ausgeht, wird gezählt, denn es dürfen nur maximal 166 im Haus des Buches sein. So wollen es die Regeln der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung, so steht es auch an der Eingangstür. Im Geschäft herrscht dann kein großer Trubel, sondern Alltag für Buchhändler: Beratungsgespräche, Empfehlungen, stöbernde Kunden. Online-Handel und das kurze Zeit vor der kompletten Öffnung erlaubte Click&Collect-Geschäft haben offenbar keinen großen Stau bei Kunden entstehen lassen. Nur ein Schild auf einem Tisch mit Buchempfehlungen im Erdgeschoss erinnert noch an die lange Schließzeit. „Das perfekte Weihnachtsgeschenk“ steht darauf. In vier Wochen ist Ostern.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch nach der Öffnung sind Buchläden weit von der Normalität entfernt

Ortswechsel. Kater Musashi miaut leise. So begrüßt er Kunden, die die Buchhandlung Büchers Best in der Neustadt betreten. Endlich wieder, wenn es nach dem 16-jährigen Burmamischling geht. „Musashi hat am meisten gelitten“, sagt Buchhändler Jörg Stübing über die lange Schließzeit seines Buchladens an der Louisenstraße. Dem Kater hätten die Streicheleinheiten gefehlt, die er jetzt mit vornehmen Miauen einfordert. Der Kater sei ein Gewohnheitstier, da unterscheide er sich nicht von den meisten Menschen. „Diese ruhige Geschäftigkeit im Laden, die tut ihm gut“, sagt Jörg Stübing und man bekommt das Gefühl, dass das für ihn genauso gilt.

Kater Musashi. Quelle: ©Anja Schneider

Dabei ist auch Büchers Best von der Normalität noch weit entfernt. Wie im Haus des Buches warteten auch drei, vier Kunden am Montagmorgen auf die Öffnung des Geschäfts. Die meisten hätten bestellte Bücher abgeholt, sagt Azubi Tommy Spottke. Den Service bietet Büchers Best an, seit der Freistaat Click&Collect erlaubt hat. Zuvor hätten sich bestellte Bücher im Laden gestapelt, sagt Jörg Stübing. Den Regalen sieht man an, dass in ihnen lange nicht gestöbert wurde. „Des Buchhändlers Sünden“ nennt Jörg Stübing die quer auf den sonst ordentlich einsortierten Bücher liegenden Exemplare, die sonst keinen Platz im Regal fänden.

Auch Ausstellungen und Veranstaltungen gehören dazu

Vier Kunden dürfen maximal ins Geschäft. Anders als sonst bekommen sie keinen Kaffee angeboten, können nicht am Fenster Platz nehmen oder ein Schwätzchen halten. „Das dauert noch“, sagt Jörg Stübing. Sobald es möglich sei, wolle er auch wieder zu Veranstaltungen einladen.

Es ist einer dieser Punkte, in denen sich der kleine Buchladen in der Neustadt und der Branchenriese in der Altstadt ähneln. Beide sind mehr als Verkaufsorte für Waren des täglichen Bedarfs – wie sie jetzt von der sächsischen Landesregierung eingestuft sind. Sie bieten Begegnungen, kulturelle Angebote. Auch das Haus des Buches lud vor der Pandemie oft zu Lesungen. Büchers Best ist zudem Ausstellungsort. Derzeit sind Werke von Mandy Friedrich zu sehen – bis Mitte April ist die Ausstellung verlängert, weil sie sonst wegen des Lockdowns niemand gesehen hätte.

Der Onlinehandel hat über den Lockdown gerettet, persönliche Beziehungen sind aber die Stärke

Beide Buchhändler hatten in der Zeit des Einschlusses auch eine ähnliche Überlebensstrategie: Onlinehandel. Er sei seinem Großhändler dankbar, dass er vergleichsweise kurzfristig vom Versenden großer Pakete mit vielen Büchern für den Händler auf viele kleine Pakete für die Endkunden umgestellt hat, die diese im Shop bestellt haben. Und den Kunden für ihre Treue.

Dafür hat der Betrieb mit vier Mitarbeitern auch einiges getan. So habe man viele Beratungen per Telefon oder E-Mail erledigt, sagt Tommy Spottke. Das kostet Zeit, macht aber die Beziehung zwischen Buchhändler und Kunden aus. Klar hat dabei auch geholfen, dass der kleine Buchladen mit seinem ausgefallenen Sortiment eine große, zufriedene Stammkundschaft hat. Er habe einen Kunden, der habe einfach nur eine Liste mit Buchtiteln geschickt, sagt Jörg Stübing. „Ich habe dann einfach markiert, was etwas für ihn ist und was nicht – das geht, wenn man sich kennt“, sagt er. Dieses Kennenlernen zwischen Buchhändler und Kunden, zwischen Bücherfreund und Buch – das ist jetzt wieder möglich.

Von Uwe Hofmann