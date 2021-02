Dresden: Wie das Städtische Klinikum symptomlose Infizierte aussortiert

Dresden

Die größte Gefahr geht von Menschen aus, die mit dem Coronavirus infiziert sind, aber nichts davon wissen – weil sie keinerlei Symptome haben. „Wir müssen frühzeitig symptomlose Mitar­beiter identifizieren, bevor großer Schaden entsteht“, sagt Dr. Harald Schmalenberg, der kommissarische Medizinische Di­rektor des Städtischen Klinikums Dresden. Dafür hat die ärztliche Leitung eine ausgeklügelte Teststrategie entwickelt.

Testergebnisse nach vier Stunden

In den Hochrisikobereichen, in denen Patienten akut durch eine Coronainfektion gefährdet werden, testet das Klinikum die Mitarbeiter zwei Mal in der Woche – Montag und Donnerstag oder Dienstag und Freitag. „Das läuft in Gruppentests“, erläutert der Mediziner. Fünf Personen werden abgestrichen und die Proben in einem Medium analysiert. Bei einem negativen Ergebnis sind alle fünf Personen coronafrei. Positiv heißt dagegen, dass die Zweitabstriche ausgewertet werden.

Das Städtische Klinikum habe für das Labor extra eine zweite Maschine gekauft, mit der PCR-Tests ausgewertet werden können. Am Morgen werde getestet, nach vier Stunden würden die Ergebnisse vorliegen. „Wir können so recht schnell reagieren“, schildert Schmalenberg.

Getestet wird auch jeder Patient, der neu aufgenommen wird. Er muss FFP2-Maske tragen, bis das Testergebnis vorliegt. „Wir wollen ja vermeiden, dass Patienten Mitarbeiter anstecken. Und umgekehrt“, erklärt der Arzt. Patienten, die über die Notfallaufnahme ins Klinikum kommen und schnell versorgt werden müssen, erhalten zunächst einen Schnelltest.

2500 Tests pro Woche – allein beim Personal

Die Teststrategie reicht aber noch weiter: „Wir haben bemerken müssen, dass einige Patienten beim Aufnahmetest negativ waren, aber nach fünf, sechs Tagen positiv getestet wurden, obwohl sie keine Symptome zeigten.“ Dies sei zum Beispiel der Fall gewesen, wenn ein Patient in ein Pflegeheim verlegt werden sollte und dafür einen Coronatest benötigte. Deshalb würden die Patienten am fünften Tag ihres Krankenhausaufenthalts ein zweites Mal getestet. Das schaffe größtmögliche Sicherheit.

Die Mitarbeiter würden die vielen Tests positiv aufnehmen, erklärt der Medizinische Direktor. „Es ist zwar lästig, gibt ihnen aber auch im privaten Bereich Sicherheit.“ Etwa 2500 Tests pro Woche würden allein beim Personal anfallen, das Labor könne 4500 Tests wöchentlich auswerten. „Das kostet eine Menge Geld“, sagt der Mediziner, bereits über eine Million Euro sind am Städtischen Klinikum in Tests investiert worden. „Die Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter steht an erster Stelle.“

Testen sei der Schlüssel, um Coronaausbrüche im Krankenhaus zu verhindern, sagt Schmalenberg. Große Ausbrüche könne es nur dann geben, wenn unzureichend getestet werde. Mit der Teststrategie gelinge es, das Dunkelfeld bei Corona im Klinikum besser auszuleuchten. „Wir haben eine höhere positive Rate als in der Gesamtbevölkerung, weil wir so intensiv testen. Dafür filtern wir die Symptomlosen heraus. So ist es schon mehrfach gelungen, symptomloses, aber positiv getestetes Personal nach Hause zu schicken, bevor es Patienten oder Kollegen anstecken konnte.“

„Das intensive Screening ist ein wichtiger Baustein für die Sicherheit von Personal und Patienten“, erklärte CDU-Stadtrat Veit Böhm, der im Gesundheitsausschuss mitarbeitet. „Auch wenn es sehr viel kostet, ist das Geld gut angelegt. Das unterschiedet uns von anderen Kliniken.“

Von Thomas Baumann-Hartwig