Dresden: Wie das Gesundheitsamt gegen Corona kämpft

Dresden

Während ihrer Ausbildung Ende der 1970er Jahre habe sie auch den Begriff Quarantäne gelernt, sagt Kerstin Haase. „Aber anwenden musste ich ihn bis dieses Jahr nicht.“ Jetzt steht ein rötlicher Karton mit Briefumschlägen vor der 60-Jährigen im Zimmer 6309 des Bürogebäudes „Lingnerstadt“ an der St. Petersburger Straße. Rund 150 Quarantänebescheide für positiv getestete Dresdner. „Das wird jetzt gleich von einem Fahrer abgeholt und geht zur Post“, erläutert Haase.

Rund 150 Bescheide – das ist der Ausstoß von Kim Wachsmuth und Luise Huth. Die beiden Studentinnen der Hochschule Meißen öffnen E-Mails mit positiven Testergebnissen aus den Labors und tragen Namen und Adressen in eine Textmaske ein. „Wir berechnen auch gleich die Quarantänezeit“, erklärt die 22-jährige Wachsmuth.

System erstellt automatisch den Quarantänebescheid

„Das Erfassen der Bescheide hat Priorität 1“, erläutert Isabel Plagemann. Die 31-jährige ist im normalen Leben Sachgebietsleiterin Friedhofs- und Bestattungshygiene. Doch jetzt ist Coronakrise und Plagemann leitet ein Team, das die Kontakte von positiv Getesteten nachverfolgen soll.

Eigentlich. Weil es so viele positive Tests sind in den vergangenen Wochen gab, erfassen Plagemann und neun Studenten vor allem Namen und Adressen positiv Getesteter. Das System erstellt dann automatisch den Quarantänebescheid. Der in einen Briefumschlag kommt und im Pappkarton landet. „Und wir unterstützen das Team in Prohlis, weil die Kollegen dort zu viele Fälle haben, um diese zeitnah zu bearbeiten“, so Plagemann. In Prohlis sitzen zehn bis zwölf Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und kümmern sich um Gemeinschaftseinrichtungen.

Sammelbescheid für Schulen und Kitas

Um den Arbeitsaufwand irgendwie noch steuern zu können, verfolgt das Gesundheitsamt eine neue Strategie: Tritt in einer Schule oder einer Kita ein Coronafall auf, erhält nicht mehr jeder einzelne Schüler einen Quarantänebescheid. Sondern die Einrichtung bekommt ei­nen Sammelbescheid übermittelt, auf dem die Namen der Personen stehen, die in Quarantäne müssen.

Die Prioritäten sind eindeutig: An erster Stelle stehen die Pflegeheime und das Personal in medizinischen Einrichtungen – hier kümmert sich ein Team in der Hertzstraße in Leuben um die Kontaktnachverfolgung. Schulen und Kitas stehen ebenfalls ganz oben. Die Kontakte von Privatpersonen dagegen kommen erst danach. Wer positiv getestet wurde, sollte seine Kontaktpersonen selbst anrufen, empfiehlt das Gesundheitsamt.

„Wir bauen gerade im Rathaus drei Teams auf“, sagt Haase. 60 zusätzliche Mitarbeiter sollen in die Recherche der Kontakte von Infizierten einsteigen. 20 Bundeswehrsoldaten werden am Montag den Dienst aufnehmen, hinzu kommen Bedienstete des Freistaats.

Praxissemester in der Stadtverwaltung

Bis die neuen in vollem Umfang eingesetzt werden können, wird es dauern. „Wir sind Montag vor drei Wochen gekommen und haben nach drei Tagen selbstständig arbeiten können“, sagt Huth. Ein lustiger Oktopus ist auf dem Bildschirm der 22-jährigen Studentin zu sehen. Das Datenerfassungs-Programm trägt den Namen „Octoware“.

Die beiden Studentinnen sind im dritten Semester. „Das ist unser Praxissemester und wir wurden der Stadtverwaltung Dresden zugeteilt“, sagt Wachsmuth. Bald sei die Information gekommen, dass die Studenten im Gesundheitsamt aushelfen müssen. „Hier sieht man, was man geschafft hat, wenn die Liste der Befunde immer kleiner wird“, sagt die junge Frau über ihre Arbeit.

„Es wird deutlich mehr getestet“

Warum kommt das Gesundheitsamt nicht mehr hinterher? „Wir hatten im Frühjahr 600 Fälle in zwei Monaten. Jetzt haben wir im gleichen Zeitraum 4000 Fälle“, sagt Haase. Im Frühling gab es einen Lockdown mit zwei Vorteilen für das Gesundheitsamt. Im Rathaus ruhte die Arbeit weitgehend und viele Mitarbeiter halfen bei der Nachverfolgung von Kontakten mit. Die Infizierten hatten weniger Kontakte als heute, weil es ein harter Lockdown war. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir schon im Oktober und November solche Fallzahlen bekommen“, sagt die 60-Jährige. Die Aufmerksamkeit sei groß geworden, viele Menschen würden schon mit einem kleinen Schnupfen zum Arzt gehen. „Es wird deutlich mehr getestet“, schätzt die Sachgebietsleiterin ein. Bei der Grippe gelte die Faustregel: Ein Nachweis, zehn versteckte Fälle. Bei Corona sei das Verhältnis nicht so hoch, glaubt sie.

Worauf setzt sie jetzt eigentlich ihre Hoffnungen? „Das ist schwer in Worte zu fassen“, sagt Haase, „ganz ehrlich, ich finde darauf keine Antwort.“ Kleine Dinge werden sich wohl bald verbessern. Die 60-Jährige hofft darauf, dass die Laborbefunde in wenigen Tagen nicht mehr per E-Mail kommen, sondern direkt ins System des Gesundheitsamtes laufen. Dann müssen die Mitarbeiter nicht mühsam alles abtippen. „Das würde uns viel Arbeit abnehmen. Dann hätten wir mehr Ermittlerkapazitäten“, sagt sie.

Von Thomas Baumann-Hartwig