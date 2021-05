Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) wollen ihre Haltestellen und Fahrzeuge barrierefreier gestalten. Dazu bauen sie in Zusammenarbeit mit dem Straßen- und Tiefbauamt ihre Haltestellen Stück für Stück um. Wie die DVB selbst mitteilen, sind bereits 67 Prozent der Straßenbahn- und etwa ein Drittel der Bushaltesteige barrierefrei.

Annett Heinich und ihr Ehemann Sören Haak sind Rollstuhlfahrer und Gründer der Nachbarschaftsinitiative Neustadt(t)raum. Eines der vielen Themen der Initiative sind Inklusion und Barrierefreiheit.

Dresden positiv – im Vergleich zu anderen Städten

Annett Heinich kann daher berichten, wie eine Rollstuhlfahrerin im öffentlichen Nahverkehr der Stadt zurechtkommt: „Ich sehe Dresden da positiv, vor allem im Vergleich zu anderen Städten. Ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel hier sehr gerne und lasse mein Auto meistens stehen.“ Aber es gebe noch viele Baustellen.

Erst vor kurzem gab es einen Schritt in die richtige Richtung: Der Themenstadtplan auf der Internetseite der Landeshauptstadt verfügt neuerdings über eine Übersicht aller Haltesteige im Stadtgebiet – mit farblicher Kennzeichnung je nach Barrierefreiheit. Dabei gibt es fünf Abstufungen der Rollstuhlfreundlichkeit: Es beginnt bei „Barrierefreier Einstieg ohne Rampe möglich“, dem Idealfall. Nicht optimal, aber gut nutzbar ist die Rampe, die der Fahrer aus der vordersten Tür klappen kann. Manchmal ist zusätzlich noch mehr oder weniger Hilfe nötig. In diesem Fall sei die Haltestelle dann eigentlich nicht mehr barrierefrei. „Barrierefrei bedeutet im klassischen Sinn immer, dass keine fremde Hilfe benötigt wird“, erklärt Annett Heinich.

Schlüsselthema: frei zugängliche Informationen

Wo ein barrierefreier Einstieg nicht möglich ist, ist der Bahnsteig dann zum Beispiel nicht breit genug, um eine Rampe auszufahren, erklärt Heinich. Ob man in einem solchen Fall den Rollstuhl einfach heben könnte? Eher nicht. „Die Leute unterschätzen das Gewicht eines Rollstuhls. Meiner wiegt schon ohne mich 150 Kilo“, klärt Heinich auf. Mal ganz abgesehen davon, dass gehoben zu werden natürlich das genaue Gegenteil von Barrierefreiheit wäre.

Heinichs Fazit zu der neuen Übersicht im Themenstadtplan: „Ich finde diesen Stadtplan sehr gut, einfach weil er offen zugängliche Daten zeigt.“ Denn das sei das Schlüsselwort: die Zugänglichkeit von Informationen. Die fehle an einigen Stellen, vor allem für Mitmenschen ohne Smartphone. So ist zum Beispiel auf den Fahrplanaushängen an den Haltestellen nicht ersichtlich, welche Stopps einer Linie barrierefrei sind. „Ich sehe das erst, wenn ich in der Bahn bin, oder nach dem Blick aufs Handy. Das ist schon seit Jahren so“, bemängelt die Rollstuhlfahrerin.

Problem: Fahrräder in Bahnen und E-Roller die Wege versperren

Ein weiteres Problem, bei dem Aufklärung die Lösung wäre: Oft kommen sich Rollstuhlfahrer und Fahrradbesitzer in der Bahn in die Quere. „Wir müssen wegen der Rampe zur Vordertür einsteigen. Radfahrer haben die Wahl.“ Aber diese würden häufig nicht wissen, dass sie im Zweifelsfall Rollstuhlfahrern den Platz wegnehmen, wenn sie vorn einsteigen. Das auf dem Schirm zu haben, würde häufig schon reichen, so Annett Heinich.

Trotz des Stadtplans sowie barrierefreier Bus- und Bahnsteige gibt es also noch viel zu tun. Das betreffe auch die teilweise veralteten Blindenleitsysteme oder so manchen holprig gepflasterten Fußweg zur Haltestelle. Eine weitere Baustelle seien die ausleihbaren Elektroroller, die Rollstuhlfahrern oft den Weg blockieren. „Ein Thema, das mir wichtig ist, ist auch die Barrierefreiheit für ältere Mitmenschen“, ergänzt Heinich: „In den Haltestellenhäusern sollte es für sie mehr Sitzplätze geben.“

Seit vielen Jahren gebe es Gruppen, die sich für solche Themen einsetzen. Zum Beispiel die Arbeitsgruppe „ÖPNV für alle“ des Landesverbands Selbsthilfe Körperbehinderter Sachsen, die eng mit den DVB zusammenarbeitet. Ihre Mitglieder machen in Gesprächen mit den Verantwortlichen auf wichtige Details aufmerksam, organisieren Schulungen für das Personal der Verkehrsverbände in Sachsen und leisten mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit eben jene Aufklärung, die Heinich so wichtig ist.

Ziel ist dabei immer ein durchgängig barrierefreier ÖPNV für alle. Schließlich betreffe Barrierefreiheit nicht nur Rollstuhlfahrer, betont Sören Haak. Ob man mal durch einen Skiunfall gehandicapt sei oder dann im Alter das Laufen nicht mehr so leicht falle, ob es um Frauen mit dünnen Absätzen oder eine Mutter mit Kinderwagen gehe: „Früher oder später betrifft Barrierefreiheit jeden.“

Von Linde Gläser