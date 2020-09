Dresden

Es sollte ein lockerer Umtrunk werden nach einem deutlichen Wahlerfolg. Stephan Kühn und die Grünen-Stadtratsfraktion hatte zu später Stunde am Donnerstagabend in einen Nebenraum der Messe eingeladen, um den neuen Baubürgermeister zu feiern. Bei Rotwein, Bier und kleinen Häppchen. Doch nach Party war den wenigsten zumute. Eine einzige Stimme gab den Ausschlag, dass Kühn die Demütigung eines zweiten Wahlgangs erspart blieb.

„Das muss Konsequenzen haben, wenn wir uns nicht zum Bettvorleger machen lassen wollen“, schimpfte der meinungsstarke Grüne Johannes Lichdi. Thomas Löser erklärte: „Das war ganz klar absprachewidrig.“ Neue Mehrheitskonstellationen sieht Lichdi im Stadtrat und hat die Abweichler schon identifiziert: Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach habe nachgewiesen, dass er nicht handschlagsfest sei.

Schollbach : „Alle Mitglieder haben sich für Kühn ausgesprochen“

Schollbach weist die Vorwürfe von sich: „Wir haben über die Wahl in der Fraktion beraten. Alle Mitglieder haben sich für Stephan Kühn ausgesprochen.“ Auch CDU-Politiker Jan Donhauser habe bei der Wahl zum Bildungsbürgermeister nicht alle Stimmen aus dem Lager von Grünen, CDU, Linken und SPD erhalten. „Diese Situation haben wir jetzt wieder. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, wer was wie gewählt hat“, so Schollbach. Entscheidend sei: Kühn wurde gewählt. „Sofort im ersten Wahlgang.“

Er sei besorgt darüber, dass es in so massiver Form zu einem absprachewidrigen, abweichenden Stimmverhalten gekommen sei, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger und betonte: „Unsere Unterstützung hat gestanden.“ Es gebe offenbar schwere Dissonanzen bei Rot-Grün-Rot. „Das macht das Arbeiten in diesem Stadtrat nicht einfacher.“

„Das ist nicht vertrauensbildend für weitere Wahlen“

Stephan Kühn habe die SPD-Fraktion überzeugt, sagte Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. „Für uns gab es keinen Grund, die Vereinbarung mit Grünen, Linken und CDU für eine stabile Aufstellung in der Stadt in Frage zu stellen.“ Wie Schollbach verweist Frohwieser darauf, dass es sich um eine geheime Wahl gehandelt hat. „Daraus Vorwürfe an eine Seite abzuleiten, halte ich für müßig.“

Die Tatsache, dass offenbar neun Stimmen aus dem Kreis der Fraktionen fehlen, die sich über die Verteilung der Bürgermeisterämter verständigt haben, müsse sie zur Kenntnis nehmen und auswerten, erklärte Grüne-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. „Das ist nicht vertrauensbildend für weitere Wahlen.“

Erzürnte Grüne und ein entspannter Martin Schulte-Wissermann

Sie kenne das Abstimmungsverhalten der Stadträte nicht. Aber: Die Linken hätten bis zuletzt keine Gelegenheit ausgelassen, das von den Grünen gewählte Verfahren zur Nominierung eines Bewerbers für das Amt des Baubürgermeisters zu kritisieren. „Da ist subjektiv ein Eindruck entstanden, der Assoziationen zulässt“, erklärte Filius-Jehne, „es ist immer schlecht, wenn Vertrauen aufgebraucht ist.“

Erzürnte Grüne und dazwischen ein entspannter Martin Schulte-Wissermann bei einem alles andere als beschwingten Umtrunk. Der Pirat hatte 15 Stimmen erhalten und konnte sich als heimlicher Wahlsieger fühlen. „Ich habe viele Stadträte überzeugen können und gehe mit erhobenem Haupt aus der Abstimmung heraus“, erklärte er. Viel wichtiger sei ihm aber, dass er in seiner Bewerbungsrede nachdrücklich auf sein wichtigstes Thema habe hinweisen können: „Wir müssen endlich etwas gegen die Klimakatastrophe tun. Das habe ich herausgeschrien.“

Von Thomas Baumann-Hartwig