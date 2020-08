Dresden

Die stadteigene Gesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) will künftig direkt an allen ihren Wohnhäusern Carsharing anbieten. Das Angebot richte sich nicht nur an die Mieter der Sozialwohnungen, sondern an alle Menschen in der jeweiligen Umgebung. Die WiD möchte damit eigenen Angaben zufolge einen Beitrag zum Ausbau des Carsharing-Angebots und zur Reduzierung des individuellen Autoaufkommens leisten.

Die Wohnungsgesellschaft setze dabei auf die Zusammenarbeit mit dem Netz von Mobi-Punkten der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) und des Carsharinganbieters Teilauto. In Kürze sollen auf dem Grundstück am Nickerner Weg die ersten beiden Autos von Teilauto stehen, kündigt die WiD an. Bislang gibt es in dem Umfeld dort noch gar keinen Carsharing-Standort. Der erste Mobi-Punkt mit Elektroladesäule wird auf dem Grundstück Alemannenstraße/ Wittenberger Straße entstehen.

Anzeige

Aktuell plant die WiD an mehr als einem Dutzend Standorten Plätze für Gemeinschaftsautos einzurichten. Insgesamt sind aktuell mehr als 30 Fahrzeuge vorgesehen. Viele der WiD-Gebäude befinden sich allerdings noch im Bau oder erst in der Planung. Um ein Auto ausleihen zu können, müssen die Nutzer Kunde bei Teilauto sein.

Weitere DNN+ Artikel

So funktioniert Carsharing mit Teilauto in Dresden Das Angebot von Teilau­to können ausschließlich angemeldete Kunden nutzen. Eine Anmeldung ist online möglich, die Freischaltung erfolgt im Kundenbüro in der Schützengasse 16 oder in einem der Kundenzentren der Dresdner Verkehrsbetriebe. Die Kosten für die Nutzung werden nach Nutzungsdauer und gefahrenen Kilometern abgerechnet. Die Höhe von Zeit- und Kilometerpreis hängt von der gewählten Fahrzeugklasse und dem gewählten Tarif ab. So gibt es den Starttarif (ohne monatliche Grundgebühr, aber höhere Zeit- und Kilometerkosten) sowie einen Rahmen- und einen Vielfahrertarif (mit Grundgebühr, niedrigere Zeit- und Kilometerkosten). Ausgewählt und gebucht werden die Autos bequem mit dem Handy oder am Computer übers Internet. Geöffnet beim Abholen an der Station und verschlossen bei der Abgabe werden die Fahrzeuge mit dem Mobiltelefon oder der Kundenkarte. Der Schlüssel fürs jeweilige Auto findet sich im Handschuhfach. Tanken müssen die Nutzer selbst – und zwar immer dann, wenn der Tank weniger als ein Viertel gefüllt ist. Gezahlt wird mit der Kreditkarte, die sich ebenfalls an Bord eines jedes Fahrzeugs befindet. Den dazu nötigen Pin erhalten die Fahrer während der Dauer der Ausleihe des Fahrzeugs übers Mobiltelefon. Weitere Informationen www.teilauto.net

Darüber hinaus setzt die WiD auch auf das Bikesharing-Angebot der DVB. Die ersten Leihfahrräder von Mobi-Bike werden am Grundstück Alemannenstraße/ Wittenberger Straße aufgestellt und können ebenfalls von Mietern und Anwohnern gleichermaßen genutzt werden, heißt es.

Carsharing erfreut sich in Dresden einer stetig wachsenden Beliebtheit. Teilauto verweist inzwischen auf 13 000 Kunden in der Landeshauptstadt. Das Unternehmen ist faktisch der einzige Anbieter, der in Dresden flächendeckend Carsharing anbietet. Als weiteres Unternehmen ist derzeit App2drive in Dresden aktiv – verfügt aber lediglich über einen Standort am Flughafen in Klotzsche.

Hier will die WiD Carsharing anbieten Striesen: Alemannenstraße 31a / Wittenberger Straße 33a (zwei Autos) Zschertnitz: Bulgakowstraße 3 und 3a (zwei Autos) Friedrichstadt: Fröbelstraße 5, Löbtauer Straße 25, 25a (vier Autos); Schäferstraße 38 / Institutsgasse 8 (vier Autos) Blasewitz: Jüngststraße 9 (zwei Autos); Spenerstraße 12a (ein Auto) Seidnitz: Kipsdorfer Straße 121 / Schaufußstraße 48 (zwei Autos) Niedersedlitz: Lugaer Straße 3d und 3e (zwei Autos) Nickern: Nickerner Weg 9–19 / Wittgensdorfer Straße 1, 1a und 1b (zwei Autos) Plauen: Bamberger Straße 29 (ein Auto); Nöthnitzer Straße 13 (ein Auto) Cotta: Ockerwitzer Straße 23 und 23a (zwei Autos) Omsewitz: Thymianweg 22 und 22a (zwei Autos) Altstadt: Gret-Palucca-Straße 2, 2a, 4, 4a, 6 und 6a (vier Autos)

Von Sebastian Kositz