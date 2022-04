Gerade bin ich von einer USA-Reise zurückgekehrt. Läuft man in Washington über die berühmte National Mall, dann hat man gleich einen Eindruck davon, wie sich Demokratie in Stadtplanung verwirklicht: das Kapitol, in dem der Kongress residiert, liegt an einem Ende, am anderen das monumentale Abraham-Lincoln-Denkmal, quasi in der Mitte des über vier Kilometer langen Grünstreifens findet sich das Washington Memorial und davon querab das Weiße Haus – es ist ein bescheidenerer Bau als der Kongress, die Exekutive hält sich also zurück und gibt der Legislative den Vorrang.

In diesen schwierigen, uns immer wieder vor Erschütterung den Atem raubenden Zeiten wird uns allen bewusst, wie wichtig für uns die Demokratie, eng verbunden mit der Freiheit, ist!

Auf den Grabstein kommt nur das Wichtigste

Einer, der beim Entstehen der USA für diese Freiheit stand, war Thomas Jefferson. Ein Universalgelehrter, Forscher, Erfinder, Staatsmann und schließlich dritter Präsident der Vereinigten Staaten. Er hatte genau festgelegt, was über ihn auf seinem Grabmal geschrieben stehen sollte: Autor der Unabhängigkeitserklärung, Autor des Gesetzes zur Religionsfreiheit und Gründer der Universität von Virginia. Alles andere erschien ihm nicht wichtig genug, um aufgeführt zu werden.

Schaut man in seine Vita, so erfährt man: dieser Mann hatte eine Mission. Und die Frage „What is your mission?“ (Was ist deine Mission?) ist eine, die sich auch unter den normalen Bürgern heute ganz selbstverständlich in den USA gegenseitig immer wieder gestellt wird. Klingt für unsere Ohren etwas zu pathetisch, wie die Amis so sind in ihrem Überschwang. Wir können es für uns übersetzen in „Was empfindest du als deinen Auftrag?“ oder „Wozu fühlst du dich berufen – in unserer Gesellschaft?“ Hier geht es nicht um Religion und Berufung im biblischen Sinne, sondern ganz im Heute: „Was willst du erreichen für dich und auch für uns alle, die wir das Gemeinwesen bilden?“

Einen Beitrag kann man auf vielen Wegen leisten

Es geht weniger um persönliche (Karriere-) Ziele, sondern um das, was jede und jeder in unser Zusammenleben einbringen kann und will. Weniger um das „Bauchmietzeln“ im Persönlichen, sondern mehr darum, entsprechend der eigenen Fähigkeiten anzupacken und damit zum Allgemeinwohl beizutragen. Das muss beileibe nicht gleich ein politisches Engagement sein (wie gesagt: …mit den eigenen Fähigkeiten…), es kann die Nachbarschaftshilfe für die alleinlebende alte Dame sein, die nicht mehr gut zu Fuß ist, es kann ein Ehrenamt in der örtlichen Gemeinde sein, es kann eine Hilfe zur Klärung von Konflikten unter Arbeitskollegen sein, es kann Deutschnachhilfe für ein zu uns gekommenes ukrainisches Kind sein, es kann einfach mal nicht immer danach suchen, was nicht funktioniert, sein.

Sehen, was um einen herum passiert, ist wichtig, und nicht der eigene Bauchnabel. Mir geht es darum, wie wir unsere Gesellschaft zusammenhalten, wie wir beieinander bleiben und anstatt auf uns selbst zu schauen den/die Anderen wahrnehmen und erleben – jederzeit, aber nun auch besonders in dieser schrecklichen Herausforderung und für mich auch Bedrohung, die wir durch den Ukraine-Krieg erleben.

Mich ärgert es, wenn Menschen immer ihren Anspruch auf ihr persönliches Dauerglück an die Gesellschaft formulieren und gar nicht daran denken, mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, nach dem Motto: wenn jeder an sich denkt, ist an alle ja gedacht. So kann ein Zusammenleben und -wirken im Gemeinwesen nicht funktionieren! Wirken, wirkmächtig-sein, das ist das, was wir als Menschen für ein gutes Lebensgefühl benötigen, und im Zusammenwirken kann sich genau diese Befriedigung entwickeln und empfinden lassen.

Ein Erfolg für beide Seiten

Viele Menschen in unserer Gesellschaft bringen sich dankenswerterweise bereits nach ihren Fähigkeiten ein – sie werden uns vielfach bestätigen können, dass sie die beschriebene Zufriedenheit erleben und spüren – das ist dann bestes „Bauchmietzeln“ als win-win-Situation. Ein beiderseitiger Erfolg für die Engagierten persönlich und für Menschen, Projekte, Vorhaben, die das Ziel dieses Engagements sind.

Ich schaue nochmals über den großen Teich und zitiere John F. Kennedy: „Don’t ask what your country can do for you but ask what you can do for your country!“ oder frei übersetzt: „Frage nicht was deine Gesellschaft für dein persönliches Dauerwohlbefinden tun kann, sondern was du für ein gelingendes Zusammenleben unter deinen Mitmenschen und das soziale System, in dem du lebst, tun kannst!“

Martina de Maizière Unsere Gastautorin ist eine kunstbegeisterte Netzwerkerin und engagiert sich in vielfacher Hinsicht für andere Menschen. Martina de Maizière war unter anderem eine der Gründungsmütter des Dresdner Kinderhilfsvereins „Aufwind“ und ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Kunst und Musik für Dresden. Als Frau des damaligen Bundesverteidigungsministers Thomas de Maizière übernahm sie 2012 die Schirmherrschaft über die Familienbetreuung der Bundeswehr.

In diesem Sinne: richten Sie den Blick nach außen, um Sie herum: „Was ist Ihre Mission?“ Das ist es, was wir gerade besonders brauchen! Und es trägt dazu bei, Demokratie und Freiheit zu bewahren.

Von Martina de Maizière