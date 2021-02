Dresden

Als Erika Kurt (Name geändert) den Brief geöffnet und gelesen hatte, wäre sie fast in Tränen ausgebrochen. „Nein, nicht schon wieder, habe ich mir gedacht“, erzählt die 75-Jährige. „Absonderung als Kontaktperson der Kategorie I“ stand über dem Schreiben aus dem Gesundheitsamt. „Sie wurden von einer positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getesteten Person (Indexfall) als Kontaktperson der Kategorie I benannt. Sie haben sich zum Schutz anderer Personen unverzüglich in häusliche Absonderung (Quarantäne) zu begeben“, steht im ersten Absatz. „Unverzüglich“ dick unterstrichen.

Quelle: privat

„Ich muss gerade die Wohnung meiner Mutter auflösen“, sagt Erika Kurt, „wir mussten sie in einem Pflegeheim unterbringen, da sind viele Wege zu erledigen.“ Die Wohnungsübergabe rückt näher, eine Quarantäne sei mit eine der letzten Sachen gewesen, die sie in dieser Situation gebraucht habe. Doch da war dieses Schreiben vom Gesundheitsamt, in dem auf der ersten Seite haarklein erläutert wird, wann die Quarantäne beendet ist.

Erst auf Seite zwei des Schreibens, das Erika Kurt vor wenigen Tagen erreicht hat, stehen die entscheidenden Fakten: „Für die Bemessung der Frist ist ihr letzter Kontakt zur positiv getesteten Person relevant. Dieser Kontakt hat nach Auskunft des Indexfalls am 29. Oktober 2020 stattgefunden.“ Drei Zeilen darunter steht dann: „Hiermit wird bestätigt, dass Sie sich im Zeitraum vom 29. Oktober bis 12. November absondern mussten.“

Kontaktperson der Kategorie 1 vor einem Vierteljahr

Ratloses Kopfschütteln bei Erika Kurt. Nein, sie muss nicht in Quarantäne. Sie ist keine Kontaktperson der Kategorie 1. Sie war es vor einem Vierteljahr. „Richtig. Ich war Ende Oktober mit einer Freundin Kaffee trinken. Kurz darauf bekam sie starken Durchfall. Sie war beim Hausarzt, wurde getestet und hatte ein positives Ergebnis.“ Die Freundin meldete ihre Kontakte dem Gesundheitsamt. Auch den mit Erika Kurt.

„Ich musste einen Friseurtermin absagen“

„Ich habe mich natürlich sofort aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und bin zu Hause geblieben, als mir meine Freundin erzählt hat, dass sie Corona hat“, sagt die Dresdnerin, „das war schon etwas tragisch, weil ich in der fraglichen Zeit einen Friseurtermin hatte, den ich absagen musste“, meint sie augenzwinkernd. „Ich bin ja heilfroh, dass ich mich nicht angesteckt habe.“ Dass sie aber nach über einem Vierteljahr noch einen Quarantänebescheid zugeschickt bekommen würde, hätte sie sich nicht träumen lassen, meint die 75-Jährige. „Da bin ich dann doch leicht irritiert.“

Das Virus war schneller als die Verwaltung

Das Treffen von Erika Kurt mit ihrer Freundin hat in einer Zeit stattgefunden, in der sich das Virus in Dresden rasend schnell verbreitet hat, erklärte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) auf Anfrage der DNN. „Wir konnten unser Personal nicht so schnell schulen und zum Einsatz bringen, mussten deshalb formell auf Bescheide verzichten.“ Die infizierten Personen seien gehalten gewesen, ihre Kontaktpersonen selbst zu informieren. „Das hat gut funktioniert“, schätzt die Sozialbürgermeisterin ein.

Der Berg an Altfällen wird abgearbeitet

Inzwischen ist das Gesundheitsamt personell aufgestockt worden, die Infektionszahlen sind deutlich zurückgegangen. „Wir schaffen es jetzt, den Berg an Altfällen abzuarbeiten“, so Kaufmann, „das ist ja gerade für die Menschen wichtig, die eine Bescheinigung für ihren Arbeitgeber brauchen.“ Auch Rentner wie Erika Kurt könnten ja geringfügig beschäftigt sein und eine Bestätigung über die Quarantäne benötigen.

Die 75-Jährige trägt es mit Humor. „Mein Vertrauen in das Funktionieren der Verwaltung ist wieder hergestellt“, sagt sie lächelnd.

Von Thomas Baumann-Hartwig