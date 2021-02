Dresden: Wenn der Arbeitsweg doppelt so viel Zeit kostet

Dresden

Wie lange hat es das nicht gegeben? Auf dem Vorplatz der Altmarkt Galerie am Dr.-Külz-Ring kommt eine Skifahrerin vorbei. Blaue Skibekleidung, rote Mütze. Locker skatet sie über den verschneiten Gehweg Richtung Marienstraße. Wintereinbruch in Dresden: Minus zehn Grad und dichter Flockenwirbel am Morgen.

Ein Kampf gegen Windmühlenflügel

Während die junge Frau dem Winter die besten Seiten abgewinnen kann, haben andere schwer zu schuften: Eigenheimbesitzer in Gompitz haben sich mit der Schneeschippe bewaffnet und kämpfen die Straßen vor ihren Grundstücken frei. Ein Kampf gegen Windmühlenflügel: Ist die eine Hälfte geräumt, ist die andere schon wieder zugeweht. Der Wind wirbelt ordentlich Schnee auf.

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Straße Am Schmiedeberg stecken geblieben. Es ist ein Mietwagen, nun stauen sich die Autos auf der ungeräumten Nebenstraße. Die Nachbarn rücken mit Schaufeln und Schippen an und geben alles. Trotzdem dauert es eine Viertelstunde, bis das Hindernis die Fahrbahn freigibt.

Der Winterdienst hat es versucht

On Kesselsdorfer Straße oder Coventrystraße: Der Winterdienst hat es versucht. Die Einsatzkräfte haben Schnee geschoben, trotzdem liegt auf der Straße eine festgefahrene Schneedecke. Ein Suzuki-Fahrer reizt seinen Allradantrieb voll aus und kachelt mit mindestens 60 Sachen vorbei. Eine Frau in einem Hyundai-Kleinwagen fährt dagegen im Schritttempo. Schwierig, das richtige Maß zu finden.

Ordentlich Betrieb auf den Straßen

Dafür, dass Lockdown ist und heftiges Schneetreiben, herrscht ordentlich Betrieb auf den Straße im Dresdner Westen und in der Innenstadt. Die Straßenbahnen fahren, die Busse auch. Der Weg zur Arbeit hat doppelt so viel Zeit gekostet wie normal. Jetzt steht das Auto in der Tiefgarage und kann auftauen.

Gegen 9.30 Uhr lässt auch das Schneetreiben endlich nach. Was dem Winterdienst die Zeit lässt, zumindest auf den Hauptstraßen die Situation in den Griff zu bekommen. Während die Skifahrerin munter durch die Innenstadt skatet. Und die Kinder mit Rodelschlitten zu den Hügeln dieser Stadt ziehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig