In der Dresdner Heide ist es in diesem Sommer ruhiger zugegangen. Fanden 2019 noch vermehrt illegale Partys im Wald statt, ist die Zahl der Techno-Raves in diesem Jahr deutlich gesunken. Das teilt die Polizeidirektion Dresden mit. Auch Insiderberichten zufolge ließen die Veranstalter in diesem Sommer aufgrund der Corona-Pandemie Vorsicht walten.

„Die Mehrheit der Kollektive, die im letzten Jahr Partys in der Heide organisierten, hat vorbildlich auf die Corona-Situation reagiert. Abgesehen von einzelnen Feiern wurde grundsätzlich auf Open-Air-Raves in der Heide verzichtet. Und falls doch Partys stattfanden, wurde in der Regel auf eine angemessene Teilnehmerzahl geachtet“, meint Dennis. Der junge Dresdner ist Teil eines Kollektivs, das im letzten Jahr mehrere sogenannter Freetekno-Partys im Dresdner Raum veranstaltet hat.

Illegales „Teknival“ in Tschechien

Auch die Polizeidirektion Dresden teilt mit: „In letzter Zeit sind keine Partys in der Heide registriert oder aufgelöst worden.“ Anders sieht das ganze in Tschechien aus: Dort hat es unlängst ein großes, illegales „Teknival“ mit mehreren Hundert Teilnehmern gegeben. Einige Kollektive aus Dresden seien daran beteiligt gewesen, weiß Dennis.

Die Türen der Dresdner Clubs sind seit Monaten coronabedingt geschlossen. Doch statt die Boxentürme wieder verbotenerweise im Wald aufzubauen, setzten die meisten Kollektive nunmehr auf Livestreams von DJ-Sets im Internet. „So hatten wir dennoch die Möglichkeit, den Fans der Freetekno-Subkultur in diesem Sommer etwas zu bieten“, sagt Dennis.

Der Insider sieht mehrere Gründe dafür, dass in den letzten Monaten kaum Freetekno-Raves stattfanden: „Die Kollektive wollen ihrer Verantwortung gerecht werden, schließlich kann sich eine solche Party als Superspreader-Event entpuppen. Andere Veranstalter waren einfach nur von den hohen Bußgeldern abgeschreckt, die drohen, falls der Rave von der Polizei aufgelöst wird.“

*Name von Redaktion geändert

Von Junes Semmoudi