Dresden

Am Oberlandesgericht Dresden beginnt am 7. September ein weiterer Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsterroristischen „Gruppe Freital“. Angeklagt sind drei Männer und eine Frau, wie das Oberlandesgericht Dresden am Donnerstag mitteilte. Ihnen werde vorgeworfen, sich als Mitglieder beziehungsweise Unterstützer an einigen Taten der Terrorgruppe beteiligt zu haben.

Für die Hauptverhandlung sind bis Januar 25 Termine angesetzt. Die „Gruppe Freital“ war in einem Urteil des Oberlandesgerichts Dresden im März 2018 als rechtsterroristische Vereinigung eingestuft worden. Acht Mitglieder, sieben Männer und eine Frau, wurden zu jeweils mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ziel der „Gruppe Freital“ waren Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberunterkünfte sowie Wohnprojekte politisch Andersdenkender.

Von epd