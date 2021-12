Dresden

Am Uniklinikum in Dresden sind im Zeitraum vom 28. bis zum 30. Dezember Termine für die Impfung von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren verfügbar. Interessierte Eltern können ihre Kinder ab dem 27. Dezember in der Zeit von 8 bis 15 Uhr telefonisch anmelden.

Nach Empfehlungen der Stiko sollen vor allem chronisch kranke Kinder den Schutz gegen das Corona-Virus bekommen. „Das Universitätsklinikum Dresden geht damit mit positivem Signal voran. Die Kinderimpfung, wenn aus medizinischen Gründen empfohlen oder aus individueller Sorge gewünscht, ist ein wichtiges Angebot für die Eltern und ihre Kinder“, meint Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum Dresden.

Biontech in reduzierter Dosis

Bereits in den ersten beiden Wochen vor Weihnachten hat das Team aus Medizinern, Pflegenden und Mitarbeitenden der Verwaltung und der Apotheke unter der organisatorischen Leitung von Oberärztin Jutta Hammermann über 400 Kinder geimpft. Das nun fortgesetzte Angebot richtet sich in erster Linie weiterhin an Kinder mit Vorerkrankungen und einem erhöhten Risiko sowie an Kinder, in deren Umfeld sich Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Grundimmunisierung erfolge mit zwei Dosen des mRNA-basierten Kinderimpfstoffs Comirnaty von Biontech, welcher in reduzierter Dosierung im Abstand von drei bis sechs Wochen verabreicht wird. Dieser spezielle Kinderimpfstoff ist nur für die genannte Altersgruppe zugelassen, so dass ein Impfangebot außerhalb dieser Altersgruppe derzeit nicht gemacht werden kann.

Falls gewünscht, bietet die Kinderklinik im Vorfeld eine entsprechende Beratung an. „In allen Fällen, die nicht ausdrücklich von der Stiko genannt sind, bleibt es eine individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung, ob eine Impfung sinnvoll ist. Viele Eltern sorgen sich sehr vor einer Infektion ihrer Kinder beziehungsweise innerhalb der Familie. Hier ist es gut, wenn wir jetzt ein Impfangebot machen können.“, betont Klinikdirektor Reinhard Berner. Die Verbreitung des Virus unter Kindern und Jugendlichen in der vierten Welle und mit der neuen Omikron-Variante werde die Kinderimpfung nicht mehr aufhalten können. „Hier empfehlen wir gerade vor den Weihnachtsfeiertagen eine besondere Achtsamkeit, bevor die Familie zusammenkommt“, sagt Berner.

Telefonische Anmeldung 458 15 710

Von Clarissa Seiferheldt