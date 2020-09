Dresden

Neue Coronafälle an Dresdner Schulen: Wie die Stadt am Mittwoch mitgeteilt hat, gab es jeweils einen positiven Coronafall an der 30. Oberschule in der Neustadt und der 102. Grundschule in Johannstadt.

Für die Schule in der Dresdner Neustadt erteilten die Verantwortlichen für neun Schüler eine Quarantäne bis zum 9. Oktober. In der 102. Grundschule ermittelt das Gesundheitsamt aktuell die Lage.

Anzeige

Damit ist das Coronavirus jetzt an insgesamt sechs Schulen in Dresden aufgetreten.

Von ffo