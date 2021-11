Dresden

Mit insgesamt 3000 Euro fördert der Stadtbezirksbeirat Loschwitz zwei Projekte des Verschönerungsvereins Weißer Hirsch/Oberloschwitz, die jetzt in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurden. Die Abstimmung fiel einstimmig aus.

Eines ist die Ausstellung von 50 Porträtfotos des Fotografen David Nuglisch, der seit einigen Jahren „Köpfe“ – so heißt auch sein Projekt – von Menschen aus dem Stadtteil ins Bild setzt. Die Absicht des Fotografen sei es, die Vielfalt der Persönlichkeiten, die das gesellschaftliche Leben auf dem Weißen Hirsch mitprägen, abzubilden, sagte Vorstandsmitglied Detlef Streitenberger. Viele von ihnen seien auch Zeitzeugen, deren Erinnerungen der Verschönerungsverein seit 15 Jahren dokumentiert und sammelt. Die Fotoausstellung soll zunächst über mehrere Monate im Chinesischen Pavillon gezeigt werden, der, warb Streitenberger, zunehmend vielfältig für öffentliche Veranstaltungen und als gesellschaftlicher Treffpunkt genutzt werde. Es sei aber schwer für den Verein, eine solche Ausstellung allein zu stemmen.

Das zweite Projekt des Verschönerungsvereins sind neun Info-Tafeln, die an markanten Stellen auf dem Weißen Hirsch stehen sollen, um auf einem „Lehr-, Wissens- und Touristikpfad“ über Orte, Geschichte und Personen zu erzählen. Drei Tafeln gibt es schon, am Eingang zum Waldpark, am Rathausplatz und auf dem zentralen Platz im Zentrum. Eine vierte soll an der Plattleite stehen, mit Informationen über die Standseilbahn, den Luisenhof, den Unternehmer von Ardenne, eine weitere ist am Eingang zum ehemaligen Lahmann-Sanatorium vorgesehen – dort wirbt man auch um andere Sponsoren. Bis 2024 sollen alle neun Tafeln aufgestellt sein.

Von Bernd Hempelmann