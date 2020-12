Dresden

Wer wissen will, wie der Neubau auf dem Frida-Markt-Gelände im Zentrum Weißer Hirsch aussehen wird, kann die Entwürfe jetzt im Ortsamt Loschwitz an der Grundstraße einsehen – sie sind dort bis zum 16. Dezember ausgestellt. Das Bauprojekt war am Mittwochabend noch einmal Thema im Stadtbezirksbeirat Loschwitz. Investor, Architekten und Projektentwickler stellten den Siegerentwurf vor.

Geplant ist ein Neubau, der den jetzigen Konsum-Frida-Markt und den Parkplatz davor ersetzen wird. Ins Erdgeschoss wird der Frida-Markt wieder einziehen, darauf stehen an den Enden zwei Baukörper mit zwei Etagen und Dachgeschoss. Dort entstehen 15 Wohnungen, größtenteils barrierefrei. Unter dem Neubau wird es eine Tiefgarage mit 16 Stellplätzen geben – für Hausbewohner und für Kunden des Frida-Markts.

Der Wochenmarkt bleibt

„Wir wollen den ganzen Platz aufwerten“, sagte Architekt Jörg Rudloff vom Dresdner Architekturbüro Tchoban Voss, das den Wettbewerb gewonnen hatte. Er seit jetzt „gestalterisch etwas unterbewertet“. Das vorhandene Grün soll erhalten bleiben, mehr Bepflanzung ist geplant. Der Wochenmarkt wird seinen Platz behalten, möglicherweise werde er sogar etwas größer.

Im nächsten Frühsommer soll der Bauantrag gestellt werden, Baubeginn könnte dann spät im selben Jahr oder Anfang 2022 sein. Der Frida-Markt wird voraussichtlich keinen Interimsstandort an der Stelle finden. Der Vorschlag, während der Bauzeit in das Haus der ehemaligen Parklichtspiele zu ziehen, ließ sich laut Konsum aus lebensmittelrechtlichen Gründen nicht realisieren. Derzeit geht Projektentwickler Thomas Henkel von einer Bauzeit von zwei Jahren aus.

Parksituation am Hirsch-Zentrum bleibt angespannt

Mehrere Häuser rund um den Platz hatte 2017 die Münchner Hans-Rudolf-Stiftung (sie unterstützt geeignete Studenten mit Stipendien) erworben. Ihr Ziel sei, sagte Vorstand Dirk Thelemann, den Platz zu erhalten, Ertrag zu erwirtschaften, Studenten zu fördern und die Immobilien langfristig zu halten. Das gilt möglicherweise nicht für das Haus, in dem sich jetzt der Frida-Getränkemarkt befindet. Es habe die schlechteste Bausubstanz, man werde es vielleicht wieder veräußern. Der Getränkemarkt zieht dann ohnehin in den neuen Frida-Markt ein.

Kritik gab es vor allem am Wegfall der Stellplätze vor dem Frida-Markt. In der Tiefgarage werden es deutlich weniger sein. Insgesamt ist die Parksituation am Hirsch-Zentrum angespannt. Allerdings setzen die Bauherren da auch ein wenig auf die Parkgarage, die hinter dem Parkhotel gegenüber entstehen soll. Dort wird in der Tat seit ein paar Tagen gebaggert, eine Baugrube ist ausgehoben. Parkhotel-Eigentümer Jens Hewald, der selbst auch als Besucher in der Sitzung dabei war, will demnächst mehr zum Stand der Dinge sagen.

