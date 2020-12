Dresden

Es ist ein schauriges Schauspiel, das sich am Dienstag nach Einbruch der Dunkelheit am Rand der Dresdner Heide beobachten lässt: Lastwagen steuern den sonst stillen Friedhof Nord in der Albertstadt an. Sie transportieren Särge auf ihren Ladeflächen. Dutzende von ihnen laden die Arbeiter ab und bringen sie in das Kapellengebäude. Dort müssen die Toten lagern, weil es wegen der grassierenden Coronapandemie zu viele von ihnen gibt. Das Krematorium Tolkewitz arbeitet zwar auch in der eigentlich stillen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wird aber der hohen Anzahl Verstorbener nicht mehr Herr. Eine Folge der sogenannten Übersterblichkeit in der Pandemie, also der coronabedingten Todesfälle, die zur normalen Sterblichkeit hinzukommen.

Die für das Städtische Friedhofs- und Bestattungswesen zuständige Bürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) spricht von einer angespannten Lage. „Seit Mitte Dezember müssen Bestatter aus Dresden und dem Umland täglich doppelt so viele Verstorbene zum Krematorium in Tolkewitz bringen, als es zu dieser Jahreszeit üblich ist“, sagt sie. Mehr als 100 Verstorbene seien es inzwischen – jeden Tag. „Das übersteigt die Kremierungsmöglichkeiten in Dresden deutlich.“

Anzeige

Nicht mal die Hälfte der Leichen kann kremiert werden

60 Leichen können in der Feuerhalle in Tolkewitz verbrannt werden, wenn die Mitarbeiter im Krematorium in Doppelschichten arbeiten. Weil derzeit eine Ofenlinie ausgefallen ist und wohl frühestens in der nächsten Woche wieder in Betrieb gehen kann, können aktuell maximal 45 Leichname eingeäschert werden – das ist nicht einmal die Hälfte der täglich ins Krematorium gebrachten Verstorbenen.

Das ist eigentlich auf kurze Zeiten vorbereitet, in denen mehr Tote anfallen, als verbrannt werden können. 300 Leichname nimmt die Kühlhalle in Tolkewitz auf. Auch mit Corona Verstorbene können dort gelagert werden, weil deren Särgen mit einer Plastikfolie verschweißt werden. Aber auch diese Kapazität ist inzwischen erschöpft. Im Stadtgebiet gibt es noch etwa 300 weitere Plätze, an denen Leichname aufbewahrt werden können – zum Beispiel auf dem Nordfriedhof. Doch auch diese nun genutzten Reserven sind endlich. Zumal Eva Jähnigen davon ausgeht, dass „dieser akute Zustand“ wenigstens bis Mitte Januar anhalten wird. Und danach? „Vieles hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab“, sagt sie und will sich auf Spekulationen nicht einlassen.

Mehr als 100 Verstorbene wurden anderswo verbrannt

Nicht alle Verstorbenen, die nicht in Tolkewitz dem Feuer übergeben werden können, landen in einem Zwischenlager. Etwas mehr als 100 Leichname konnten laut Eva Jähnigen vergangene Woche andernorts kremiert werden – hauptsächlich in Meißen und Halle. Möglich mache das die Zusammenarbeit mit einem „bundesweit agierenden Bestattungsfuhrunternehmen“, das auf Krematorien mit freien Kapazitäten zurückgreift, wie Eva Jähnigen sagt. Sofern es solche noch gibt.

Den Hinterbliebenen entstehen dadurch keine Mehrkosten, auch nicht durch die zwischenzeitliche Lagerung. „Es gilt weiterhin die Entgeltordnung des Dresdner Krematoriums“, betont die Bürgermeisterin. Die Mehrkosten werden derzeit vom Eigenbetrieb Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen vorfinanziert. Eva Jähnigen pocht jedoch auf einen Ausgleich auf Landesebene. „Diese pandemiebedingten Mehrkosten können unseres Erachtens jedoch nicht einseitig zulasten des Dresdner Krematoriums oder gar des städtischen Haushalts gehen, da wir unsere Dienstleistungen überregional erbringen.“

Auch über Neujahr herrscht Schichtbetrieb im Krematorium

Doch das ist eine Frage, die in der Zeit nach der Krise geklärt werden muss. Jetzt geht es den Mitarbeitern des Friedhofsbetriebs vor allem darum, Wartezeiten auf Trauerfeiern und Bestattungen so gering wie möglich zu halten. „Eine längere Aufbewahrung von Verstorbenen belastet auch die Zeit der Trauer für die Angehörigen zusätzlich“, sagt Eva Jähnigen. Anders als in den Vorjahren gab es für die Krematoriumsmitarbeiter deshalb keine Weihnachtsruhe. Von Heiligabend an mussten sie auch über die Feiertage arbeiten, am 27. Dezember sogar in einer Nachtschicht. Auch vom Silvestertag bis zum 3. Januar werde täglich in mehreren Schichten gearbeitet, versichert die Stadtverwaltung. Wenn aber weiter so viele Menschen täglich sterben, nützt das alles nichts. Dann muss ein neuer Platz gefunden werden, den mit Särgen beladene Lastwagen ansteuern können.

Von Uwe Hofmann