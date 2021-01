Ab Montag sind in der Hauptverkehrszeit am Morgen und nachmittags mehr Busse und Bahnen in Dresden unterwegs. Damit wollen die Verkehrsbetriebe dafür sorgen, dass nicht zu viele Fahrgäste in DVB-Fahrzeugen aufeinander treffen. Die Regelung gilt aber nur für einige Straßenbahn- und Buslinien.