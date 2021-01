Dresden

Wegen der Coronapandemie ist der Dresdner Zoo seit November geschlossen, so geht es an der Tiergartenstraße in den Wintermonaten noch ruhiger zu als sonst in der kalten Jahreszeit. Die Aufregung in der Elefantenherde, die der Bullentausch im Herbst zunächst auslöste, hat sich auch gelegt. Tonga, der neue Tusker aus dem Serengeti-Park Hodenhagen, verträgt sich mit den drei Dresdner Kühen Drumbo, Mogli und Sawu besser als erwartet.

Die Zooleitung und auch die Pfleger, die sehr gern mit dem nach Wien abgegebenen Tembo gearbeitet hatten, äußern sich lobend über den Nachfolger. Dem stand der Zoo anfangs etwas skeptisch gegenüber: „ Tonga hat uns alle überrascht. Der Ruf, der ihm vorausging, war nicht ganz so gut wie damals, als Tembo aus Berlin gekommen ist. Und trotzdem hat er sich schneller eingelebt, als es bei Tembo der Fall war“, sagt Wolfgang Ludwig, der Zoologische Leiter des Dresdner Tiergartens, der am 9. Mai 160 Jahre alt wird.

Dass die Vergesellschaftung so gut geklappt hat, muss aber nicht allein an Tonga liegen. Die Kühe, die vor der ersten Begegnung mit Tembo nie einen adulten Bullen erlebt hatten, sind inzwischen erfahrener. Nach zwei Jahren mit Tembo wussten sie etwas besser, wie mit einem neuen „Mann“ umzugehen ist. „Das Warmwerden mit seiner neuen Herde ging vergleichsweise schnell. Tonga hat jetzt ein Verhältnis zu den Kühen, das nach zwei Monaten besser ist als damals bei Tembo“, so Ludwig. Noch könne man nicht sagen, ob der Bulle eine Lieblingskuh hat, wie es in seiner alten Einrichtung in der Lüneburger Heide der Fall war. Engere Kontakte sind sowieso stark vom Zyklus der weiblichen Tiere abhängig, doch der Zoo ist optimistisch, dass die erhoffte Nachzucht mit den schon in die Jahre gekommenen Dresdner Kühen noch gelingt.

Tonga hat ein anderes Treibverhalten als Tembo

Einmal, so berichtet Revierleiter Ronny Moche, wurde vor Weihnachten beobachtet, wie Tonga die im Östrus befindliche Sawu im Afrikahaus decken wollte. „Das war zur richtigen Zeit, aber es gab dann keine weiteren Aktionen von ihm. Dementsprechend warten wir jetzt, dass die anderen zwei Kühe langsam in den Zyklus kommen.“

Moche ist gespannt, wie es weitergeht, denn „ Tonga hat ein anderes Treibverhalten als Tembo“, der in Wien-Schönbrunn offenbar sehr gut ankommt: „Die Kühe dort lieben ihn alle.“ Der neue Bulle in Dresden ist weniger temperamentvoll als der alte: „Er ist ruhiger, Tembo war immer etwas nervös, hektischer. Er hat den ganzen Tag am Reifenbaum rumgeafft, Sachen rumgeschmissen. Das macht der Tonga nicht, dementsprechend sind die Kühe auch ruhiger.“

Von Jochen Leimert