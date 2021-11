Dresden

„Wir waren so geschockt, alles wegen einer Lappalie“, sagte eine Zeugin im Amtsgericht. Da hat sie wohl recht – kleiner Anlass, große Wirkung. Auslöser für den Ärger war eine abgeknickte Palme, die sorgte erst für Zoff, dann für eine Verhandlung. Zwei Türsteher standen am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht. Sie sollen im Oktober 2020 einen jungen Mann und dessen Vater attackiert haben.

Der Sohn der Zeugin hatte beim Oktoberfest in einem Restaurant an der Pillnitzer Landstraße eine Palme demoliert – nicht absichtlich, sondern aus Versehen. Er entschuldigte sich bei den Wachmännern, bot an, den Schaden zu bezahlen. „Er war ganz ruhig, es gab keinen Ärger.“

Du kommst hier nicht rein

Der kam erst später. Der Sohn erzählte seinen Eltern davon, die fuhren mit ihm zurück zum „Tatort“. Dort gab es erst eine verbale Auseinandersetzung zwischen Mama und den Wachmännern. Sie wollte die Palme fotografieren, nur lies man sie partout nicht aufs Gelände. Dann gab es eine Rangelei zwischen den Securitys und Sohn nebst Papa.

Unklar blieb, wer mit der Schubserei angefangen hat und warum die Sache eskalierte. Die Aussagen gingen da weit auseinander. Jedenfalls waren immer die anderen Schuld. Hätten die Türsteher auf ihr übliches „Du kommst hier nicht rein“ verzichtet – die Leute vor ihnen waren keine besoffenen Krakeeler – und hätten die Eltern – immerhin Juristen – akzeptiert, dass die Herren dort nun mal das Hausrecht haben, hätten alle einen schönen Tag gehabt. Aber das muss man wollen und hier wollte man wohl nur recht haben.

Das Verfahren wurde vorläufig eingestellt, die Wachmänner müssen jeweils 500 Euro an den Kinderhilfe e. V. zahlen. Ein Schaden an der Palme wurde übrigens nie geltend gemacht – viel Lärm um nichts.

Von Monika Löffler