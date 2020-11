Dresden: Was ist wichtiger – Klimaschutz oder Wohnungsbau?

Dresden

14 mal Nein, drei Enthaltungen und nur zwei Ja-Stimmen: Im Stadtbezirksbeirat Cotta ist der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nummer 6048, Dresden-Leutewitz, Wohnbebauung am Leutewitzer Park, mit sehr deutlicher Mehrheit gescheitert. Fast zweieinhalb Stunden lang debattierten die Stadtbezirksbeiräte, Vertreter von Bürgerinitiativen und der Investor am Mittwochabend über das umstrittene Vorhaben.

Spätestens seit 2010 ist es ein Wald

Projektentwickler Uwe Köhn will auf einer Fläche am Leutewitzer Park 47 Wohnungen errichten. Der Unternehmer hat das ehemalige Gärtnereigrundstück 2007 erworben. „Hätte ich die Vegetation damals beseitigen lassen, dann hätte ich heute keine Probleme“, so Köhn. Doch er griff nicht zu Axt und Säge. Das hatte Folgen: Spätestens seit 2010 befindet sich auf dem Grundstück ein Wald, schätzt die Untere Forstbehörde ein.

Diesen Wald wollen Bürgerinitiativen wie der „Freundeskreis Cotta“ und „Ein Wald für Cottas Klima“ erhalten. Sie betonen die klimatische Bedeutung des Wäldchens am Leutewitzer Park, das Wohngebäuden zum Opfer fallen soll. Die Bürger glauben auch nicht, dass es bei den 47 Wohnungen auf einer Teilfläche bleibt. Sie gehen davon aus, dass der Investor vollendete Tatsachen schaffen und das komplette Grundstück bebauen will.

„Nach dem Vorhaben ist Schluss!“

Das weist Köhn weit von sich. „Nach diesem Vorhaben ist Schluss“, verspricht er und kündigt an, der Landeshauptstadt eine halbe Million Euro für die Gestaltung des Leutewitzer Parks zur Verfügung zu stellen. Nur 4190 Quadratmeter würden mit Wohngebäuden bebaut, während rund 11 000 Quadratmeter des Grundstücks für die Erweiterung des Leutewitzer Parks zur Verfügung stünden.

Wenn er aber zum Waldbesitzer wider Willen werde, so Köhn, dann werde er die Fläche waldwirtschaftlich nutzen. „Die Hälfte der Bäume sind krank und müssen gefällt werden. Da muss als Erstes ein Zaun um das Grundstück gebaut werden“, erklärte er, was aus seiner Sicht passiert, wenn der Wohnungsbau scheitert.

„Es ist völlig egal, wo die Häuser stehen!

CDU-Stadtbezirksbeirat Maik Peschel brachte einen Änderungsantrag ein, wonach die Wohnbebauung stärker in Richtung Süden rückt, damit mehr Waldfläche erhalten bleiben kann. Torsten Nitzsche (Freie Wähler) forderte, dass Großgrün zwischen die neuen Wohngebäude eingeordnet werden soll. Beide Vorschläge fanden keine Mehrheit. „Wir stehen vor der Frage: Wollen wir an dieser Stelle eine Wohnbebauung zulassen oder nicht? Da ist es völlig egal, wo die Häuser stehen“, erklärte SPD-Stadtbezirksbeirat Henrik Ahlers.

Da nutzte es auch nichts, dass Peter Bartels, Vorsitzender des Mietervereins Dresden, die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ansprach. Im Marktsegment bis 10 Euro pro Quadratmeter gebe es fast keinen Leerstand. Köhn spricht von 9,50 Euro Durchschnittsmiete für die Neubauten und von 30 Prozent Sozialwohnungen. Eine Mehrheit stellte sich gegen das Vorhaben.

Das letzte Wort hat wohl der Stadtrat

Mit diesem Votum geht der Bebauungsplan nun in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ausschussmitglieder das Thema wegen seiner hohen Relevanz in den Stadtrat „heben“ werden. Die Grünen-Stadtratsfraktion hat bereits angekündigt, gegen die Neubauten zu stimmen. „Wir lehnen dieses Vorhaben aus stadtklimatischen Überlegungen ab“, erklärte Bauexperte Thomas Löser.

Wegen des großen Interesses der Bevölkerung war der Stadtbezirksbeirat vom Rathaus Cotta in den Plenarsaal des Neuen Rathauses umgezogen. Hier sollten die Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig