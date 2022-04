Dresden

„Fußgänger benötigen einen geschützten Verkehrsraum. Fahrradfahrer haben auf Bürgersteigen nichts zu suchen.“ „Als Radfahrer hat man das Gefühl, Verkehrsteilnehmer zweiter Klasse zu sein.“ „ÖPNV Radebeul – Dresden hin und zurück zu zweit für 20 Euro. Was ist daran attraktiv? Das ist keine Alternative zum Auto!“ „Der Rückbau von Verkehrsinfrastruktur zu Natur- und Grünflächen sollte eine hohe Priorität erhalten.“

Vier Aussagen, die Teilnehmer an der Bürgerbeteiligung zum Mobilitätsplan 2035+ der Stadtverwaltung ins Stammbuch geschrieben haben und die laut Projektleiter Frank Fiedler zeigen, vor welcher Herausforderung Stadtverwaltung und Stadtrat stehen, wenn sie ehrgeizige Ziele erfüllen und den Ansprüchen aller Verkehrsteilnehmer gerecht werden wollen.

3776 Menschen haben sich an der Online-Befragung zum Mobilitätsplan beteiligt, mehr Teilnehmer gab es nur bei der Bürgerbeteiligung zu den Entwürfen für das neue Verwaltungszentrum. Mobilität ist ein Dauerbrenner, 87 Prozent der Teilnehmer sind Dresdner. 44 Prozent sind mit Verkehrsmitteln des Umweltverbundes unterwegs, 36 Prozent wechseln zwischen Umweltverbund und eigenem Auto und 19 Prozent fahren nur mit dem Pkw durch die Stadt. Ein durchaus repräsentativer Querschnitt der Verkehrsmittelnutzung, so Fiedler.

Mobilitätsversprechen durch das Auto

Am wichtigsten ist den Teilnehmern die Erreichbarkeit der Verkehrsmittel. Das Auto gibt laut Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) ein Mobilitätsversprechen. Der Autofahrer steigt ein, dreht den Schlüssel und fährt los. „Dieses Mobilitätsversprechen müssen wir auf den Umweltverbund übertragen“, so Kühn.

Klimaschutz, Teilhabe und Stadtrat folgen bei den Teilnehmern auf den Plätzen zwei bis vier. Klimaverträgliche Mobilität, ein barrierefreier Zugang zu Mobilität und eine ansprechende Gestaltung von Straßen und Plätzen erachten die Befragten als wichtig.

„Wir müssen Prioritäten setzen“

Am Freitagabend stellten Kühn und Fiedler die Ergebnisse der Befragung dem Mobilitätsdialog vor, ein Gremium, in dem neben den Stadtratsfraktionen die wichtigsten Institutionen und Verbände vertreten sind, die Mobilität in Dresden organisieren. Der Verkehrsplaner Burkhard Horn moderiert den Dialog und warnt davor, die Elektromobilität als Ausweg aus allen Problemen zu sehen. Würden in einer autogerecht gestalteten Stadt nur noch Elektrofahrzeuge rollen, sei wenig gewonnen, erklärte er.

Die Leitziele für Mobilität in Dresden Klima Erreichbarkeit Teilhabe Verkehrssicherheit Gesundheit Stadtteilverträgliche Verkehrsmittelwahl Kurze Wege Stadtraum Region Mobilitätsmanagement Wirtschaftlichkeit Energie- und Flächeneffizienz Innovation und Technologie Mobilitätskultur

Bis zum Sommer will die Stadtverwaltung laut Kühn eine Vorlage für den Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau erarbeiten, in der die 14 Ziele festgelegt werden. Der Ausschuss soll darüber im Herbst entscheiden. Zeitgleich werde im Mobilitätsdialog über die eigentlich spannende Frage debattiert: Wie können die Ziele erreicht werden? Die Politik wird es nicht allen recht machen können, meint Horn. „Wir müssen Prioritäten setzen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig