Dresden

Am Reformationstag versammelten sich auf dem Theaterplatz mehrere Tausend Menschen. Die Initiative „ Querdenken 351“ hatte zum Protest gegen die Coronaauflagen aufgerufen. Die Teilnehmer standen auf engstem Raum ohne Mindestabstand, viele ohne Mund-Nase-Bedeckung. Ordnungsamt und Polizei schritten nicht ein. „Wieso darf so eine Veranstaltung unter den Augen der Polizei und der Versammlungsbehörde ungehindert durchgeführt werden?“, fragen jetzt viele Akteure aus der Stadtgesellschaft.

Warum wurde die Kundgebung nicht aufgelöst?

Die Initiative „Hope – fight racism“ fordert jetzt in einem offenen Brief, der von der SPD Dresden, Bündnis 90/Die Grünen Dresden, Die Linke Dresden und zahlreichen weiteren Initiativen und Verbänden mit unterzeichnet ist, eine Aufklärung des Geschehens durch das Innenministerium. Gleichzeitig sollten sich Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) klar positionieren. Warum wird ein solches „Superspreading-Event“ nicht unterbunden, heißt es in dem Schreiben, warum haben die Behörden die Kundgebung wegen Nichteinhaltung der Auflagen nicht aufgelöst?

Anzeige

Staatliche Ohnmacht gegenüber massiven Rechtsverletzungen

„Der Staat macht sich lächerlich, wenn er erst Verordnungen erlässt, ohne sie dann auch durchzusetzen“, erklärte der Dresdner SPD-Vorsitzende Albrecht Pallas. Der Landtagsabgeordnete will zur Aufklärung des Geschehens mit einem Fragenkatalog an das Sächsische Innenministerium beitragen und unter anderem wissen, wieso so wenig Polizisten vor Ort waren. Lediglich 120 Polizeibeamte waren nach übereinstimmenden Angaben am Sonnabend vor Ort.

Auch die Linke-Stadtratsfraktion fordert eine lückenlose Aufarbeitung des Geschehens und einen ausführlichen Bericht vom OB. „Wir haben staatliche Ohnmacht gegenüber massiven Verletzungen des geltenden Rechts erleben müssen. Was sind Regeln wert, die unter den Augen der Polizei hundertfach bewusst verletzt werden?“, fragte Fraktionsvorsitzender André Schollbach. SPD-Stadtrat Richard Kaniewski bezeichnete die Einsatzplanung als „Katastrophe“.

Stadt und Polizei wurden vom Zulauf überrascht

Das Ordnungsamt erklärte auf DNN-Anfrage, der Veranstalter habe 1000 Teilnehmer angezeigt. „Daran hat die Polizei ihre Einsatztaktik und die Zahl ihrer Einsatzkräfte ausgerichtet. Letztlich wurden die Stadt Dresden sowie die Polizei von dem deutlichen höheren Zulauf überrascht, woraufhin die Versammlungsfläche entsprechend erweitert und eine Entzerrung der Versammlungsteilnehmer erreicht wurde.“

Die „Querdenkenken“-Anhänger am Samstag auf dem Theaterplatz in Dresden. Quelle: DNN-Archiv

Der Versammlungsleiter sei durch die Versammlungsbehörde sowie die eingesetzten Kräfte immer wieder auf die Einhaltung des Mindestabstands hingewiesen worden. „Das hat dieser auch entsprechend an die Teilnehmer kommuniziert.“ Der Polizei sei es in Anbetracht der Teilnehmerzahlen und aus einsatztaktischen Gründen nicht möglich gewesen, das Nichttragen des Mund-Nasen-Schutzes zu ahnden.

Hunderte von Attesten in unterschiedlicher Form

Die Einsatzkräfte seien zudem in der Größenordnung von mehreren Hunderten Attesten in unterschiedlicher Form konfrontiert worden. „In wieweit alle diese Bescheinigungen authentisch sind, konnte die Polizei vor Ort nicht abschließend klären. In einzelnen Verdachtsfällen leiteten die Beamten eine Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein“, so das Ordnungsamt.

Falsche Maskenatteste: Wie Corona-Gegner versuchen, die Maskenpflicht zu untergraben

Einschreiten hätte zur Eskalation geführt

Aufgabe der Polizei sei es, geltendes Recht durchzusetzen. Bei der Wahl ihrer Mittel und Maßnahmen sei die Polizei dabei an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden. Die Auflösung einer Demonstration durch Polizei aufgrund von Ordnungswidrigkeiten würde diesen Grundsatz in Frage stellen, erklärte das Ordnungsamt. Gleichzeitig wäre ein polizeiliches Einschreiten am Sonnabend womöglich mit einer Eskalation einhergegangen, da die Einsatzkräfte nur durch unmittelbaren Zwang das Recht hätten durchsetzen können. „Mithin hätte eine Auflösung die Situation unter infektionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten noch verschlimmert.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch bei den Kundgebungen von Pegida werden regelmäßig Verstöße gegen die Corona-Auflagen registriert. Gibt es aus Sicht der Versammlungsbehörde die Möglichkeit, wegen wiederholter Nichterfüllung von Auflagen Kundgebungen zu verbieten? „Inwieweit aufgrund der Nichterfüllung von Auflagen und Beschränkungen bei zukünftigen Versammlungen ein Versammlungsverbot in Betracht kommen kann, ist eine Einzelfallentscheidung und kann nicht pauschal beantwortet werden. Die gebotenen Entscheidungen werden unter Berücksichtigung der aktuellen höchstrichterlichen Rechtsprechung getroffen“, hieß es aus dem Ordnungsamt.

Von Thomas Baumann-Hartwig