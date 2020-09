Dresden

Graue Wolken ziehen am Fenster vorüber. Durch die Scheiben fällt fahles Licht in den großen Gemeinschaftsraum. Doch Frau Zöge und die 84 Jahre alte Dame neben ihr sind längst abgetaucht. Gespannt blicken sie in eine Zeitschrift mit schrill-bunten Fotos und Geschichten über die Welt von gestern. Klatsch und Tratsch über Udo Jürgens und Heinz Rühmann, beliebte Rezepte aus den 1970ern. Das interessiere die Bewohner oft viel mehr als das, was heute passiert, weiß Frau Zöge, denn schließlich seien die Menschen damals noch jung gewesen.

Seit über zehn Jahren arbeitet Frau Zöge als Betreuungsassistentin im Seniorenheim des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) am Leutewitzer Ring in Gorbitz. Spiele spielen, Spazieren gehen, Gespräche führen, alles, was über die notwendige Versorgung hinausgeht und Menschen einen abwechslungsreichen Alltag bereitet – auch in Zeiten von Corona. Und Frau Zöge ist eine der vielen Unverzichtbaren, die weiter selbstverständlich anpackten, als große Teile des öffentlichen Lebens Mitte März wegen der Pandemie heruntergefahren wurden.

„Natürlich war ich in Sorge“

Viele Unverzichtbare, das meint allein in Dresden tatsächlich viele Tausend. In einer Liste der Agentur für Arbeit werden mehr als 20 verschiedene Berufsgruppen geführt: Altenpfleger und Betreuer, Ärzte und Krankenpfleger, Verkäuferinnen in Supermärkten, Bus- und Lasterfahrer, Polizisten, Brief- und Paketboten, Mitarbeiter von der Müllabfuhr. Menschen, die als Corona­helden plötzlich im Fokus standen und für die die Daheimgebliebenen von ihren Balkonen applaudierten.

Helfen, das ist für Frau Zöge Beruf und Berufung. „Ich wollte immer eine Arbeit, bei der ich anderen helfen kann“, sagt sie. Und daran änderte sich auch nichts, als zwar noch nicht sehr viel über das Virus klar war, durchaus aber, dass Europa, dass Deutschland bei dieser Pandemie nicht außen vor bleibt, wie seinerzeit bereits die Aufnahmen von überfüllten norditalienischen Krankenhäusern deutlich machten und die ihre Wirkung nicht verfehlten.

„Natürlich war ich in Sorge. Um meine Familie, den fünfjährigen Enkel, meine Eltern, die bereits über 80 Jahre alt sind. Und um unsere Bewohner“, sagt Frau Zöge. Schon am 16. März hatte das Heim in Gorbitz unweit des Amalie-Dietrich-Platzes den Angehörigen nahegelegt, von Besuchen Abstand zu nehmen, bevor am 20. März ein offizielles Verbot verkündet wurde. Umorganisieren, viele neue Aufgaben, sich ständig ändernde Regelungen, da kam vieles zusammen, erinnert sich auch Cornelia Moosche, die Pflegedienstleiterin in der Einrichtung.

„Viele Bewohner haben bitterlich geweint“

Etliche Kollegen, so berichtet sie, hätten anfangs schon viele Fragen gestellt. „Für uns alle war das eine riesige Herausforderung“, sagt Cornelia Moosche. Richtige Angst, so sagt Frau Zöge, habe sie derweil nie empfunden. „Ich habe mir gesagt, wenn ich alles richtig mache, dann wird nichts passieren“, erklärt sie und meint damit vor allem auch die Vorschriften zur Hygiene. „Mein Enkel hat immer zu mir gesagt: Das Virus mag keine Seife.“

Selbst mit der Situation umgehen zu können, das ist das eine. Den betagten Bewohnern die Lage zu vermitteln, das andere. „Sie haben viele Fragen gestellt“, sagt Frau Zöge, und sie und ihre etwas mehr als 100 Kollegen haben geduldig darauf geantwortet, aufgeklärt. Abstand halten, Mundschutz, das sei für fast 250 Senioren in der Einrichtung eine riesige Umstellung ge­wesen. „Besonders schlimm aber war, dass Besuche nicht mehr möglich waren. Viele Bewohner haben bitterlich geweint.“ Eine Si­tuation, in denen Frau Zöge und die anderen umso mehr da sein mussten.

Und dann trat kurz vor Pfingsten ein, vor dem sich Bewohner und Mitarbeiter eines Heimes und Angehörige am meisten fürchten. „Ei­ne Be­wohnerin war positiv auf Covid-19 getestet worden“, sagt Cornelia Moo­sche. Die Frau lebt im Wohnbereich, in dem auch Frau Zöge arbeitet, war seinerzeit aber im Krankenhaus. Sofort griffen die für solche Fälle festgelegten Maßnahmen, wur­den alle Bewohner und Mitarbeiter des Bereichs getestet und in Quarantäne genommen. „Das war ausgerechnet in einer Zeit, als die strengen Regeln wenigstens ein bisschen wieder gelockert werden sollten“, so Frau Zöge.

Private Entbehrungen

Die Tests blieben ausnahmslos ne­gativ, möglicherweise, so sagt Cornelia Moo­sche, hatte sich die Frau gar nicht im Heim angesteckt. Die Quarantäne und die damit verbundenen extremen Belastungen aber blieben. „Auf der Station konnten wir nur das Personal einsetzen, das ohnehin schon dort ge­arbeitet hat“, erklärt die Pflegedienstleiterin. Heißt: Für die folgenden Wochen konnte Cornelia Moosche nur noch auf einen sehr eingeschränkten Mitarbeiterkreis zugreifen, die nun umso mehr anpacken mussten.

Umgekehrt brachte die Situation aber auch private Entbehrungen mit sich. Rausgehen, einkaufen, Familie sehen – das war für Frau Zöge passé. „Ich durfte lediglich auf dem direkten Weg von der Wohnung zur Arbeit“, berichtet sie. Eine Nachbarin erledigte ihre Einkäufe.

Für Frau Zöge waren es in dieser Situation gar nicht so sehr die applaudierenden Menschen auf den Balkonen als vielmehr die direkten Wertschätzungen, die ihr entgegengebracht wurden: Das Danke der Menschen aus dem Umfeld, die wissen, wo sie arbeitet, die guten Wünsche, bevor sie auf Arbeit geht. „Das größte Dankeschön ist für mich ohnehin, wenn die Bewohner lächeln“, sagt Frau Zöge.

Löhne teils erheblich unter denen eines „Durchschnittsdresdners“

Auch die Prämie für Pflegekräfte habe sie als eine besondere Wertschätzung empfunden – was denn auch Michael Richter, der amtierende Vorsitzende der Liga in Sachsen, dem Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege, nach deren Beschluss im Mai als „wichtiges Zeichen“ begrüßte. Und schon damals hatte er gemahnt, die aktuelle Aufmerksamkeit und viel beschworene Wertschätzung als Rückenwind für weitere strukturelle Verbesserungen in der Pflege zu nutzen. „Wir bringen uns jederzeit gerne ein, damit es nicht nur beim Klatschen und einmaligen Prämien bleibt, sondern konkrete positive Effekte in der täglichen Arbeit bei den Beschäftigten ankommen“, so der Appell.

Frau Zöge selbst klagt nicht, was wohl auch dem geschuldet ist, dass der ASB in der Branche vergleichsweise gut bezahlt und auch sonst für die Mitarbeiter viele Extras bietet. Erst zu Beginn des Jahres seien die Löhne dem entsprechenden Tarif im öffentlichen Dienst angepasst worden, was für viele Beschäftigte finanziell durchaus spürbar gewesen sei, erklärt Klaudia Deuchert, die Sprecherin des ASB Dresden und Kamenz.

Gute Bezahlung mit guten Tarifverträgen und eine ausreichende Personalbemessung – das sind indes auch die zentralen Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen ( DGB) für die Pflegebranche, wenngleich der DGB Verbesserungen auf ganzer Linie für die allermeisten systemrelevanten Berufe anmahnt. „Die Hauptlast der Krise tragen Menschen in Berufen, die nicht angemessen bezahlt werden“, erklärt Sachsens DGB-Chef Markus Schlimmbach. Es brauche Sicherheit durch Tarifverträge und Mitbestimmung durch starke Betriebs- und Personalräte.

Die Lohnstatistik gibt dem Gewerkschaftsführer durchaus recht. Laut Agentur für Arbeit liegen die Entgelte in etlichen systemrelevanten Berufsgruppen zum Teil erheblich unter dem, was der „Durchschnittsdresdner“ mit Vollzeitjob auf dem Zettel stehen hat. Der so genannte Median der Bruttoentgelte über alle Berufsgruppen hinweg lag Ende 2018 in Dresden bei 3089 Euro. Besonders krass ist demnach die Diskrepanz zum Lebensmittelverkauf. Hier liegt der Median bei 1642 Euro (siehe Überblickskasten).

Eine klare Botschaft, aufgesprüht an der Wand eines Dresdner Supermarktes. Quelle: Anja Schneider

Trotz der widrigen Umstände, die die Pandemie mit sich bringt, ist und bleibt für Frau Zöge ihr Beruf der beste Beruf: „Ich komme gern hierher, auch wenn es für uns alle ei­ne große Herausforderung war und immer noch ist“, wie sie betont und dann sogar noch einen Dank an andere parat hat. Nachdem der ASB Dresden und Kamenz vor Ostern zu einer Postkartenaktion aufgerufen hatte, flatterten mehr als 1000 Grußkarten ins Haus, nicht nur aus Dresden, teils selbst gebastelt. „Sie hätten die Freude in den Augen der Bewohner sehen sollen. Dafür wollen wir noch einmal ausdrücklich Danke sagen.“

Das verdienen Menschen in systemrelevanten Berufen in Dresden (Auswahl) Tätigkeit Median (brutto), Vollzeit alle Berufe (systemrelevant und nicht systemrelevant)3089 Euro Ver- und Entsorgung2935 Euro IT-Netzwerktechniker, -Koordinator, -Administrator, -Organisator3763 Euro Lagerwirt, Post, Zustellung, Güterumschlag1942 Euro Überwachung und Steuerung Verkehrsbetrieb3524 Euro Fahrzeugführung im Straßenverkehr2233 Euro Objekt-, Personen-, Brandschutz, Arbeitssicherheit2207 Euro Reinigung1830 Euro Verkauf von Lebensmitteln1642 Euro Verwaltung3753 Euro Arzt- und Praxishilfe2043 Euro Medizinisches Laboratorium3152 Euro Gesundheit, Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe3254 Euro Human- und Zahnmedizin mehr als 5800 Euro Pharmazie 3621 Euro Altenpflege2257 Euro Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege 3188 Euro Das Medianentgelt entspricht dem Bruttomonatseinkommen des Beschäftigten, der in einer nach Höhe sortierten Liste aller Einkommen genau in der Mitte steht. Es handelt sich nicht um den Durchschnittswert. Stichtag: 31. Dezember 2018; Angaben: Agentur für Arbeit, ohne Gewähr

