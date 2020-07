Dresden

Die Coronapademie hat auch viele Angebote für Kinder und Jugendliche in Dresden eingeschränkt. Rechtzeitig vor den Ferien gibt es wieder mehr Freiheiten und viele Angebote für die gemeinsame Freizeitgestaltung. Die DNN beantworten dazu sechs wichtige Fragen.

Welche besonderen Probleme gibt es in diesem Jahr?

„Bis vor ein paar Wochen war noch gar nicht klar, was überhaupt möglich ist“, schildert Anett Dahl, Geschäftsführerin des Stadtjugendring e.V. die Situation aufgrund der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Coronakrise. Mittlerweile würden die meisten Anbieter an Plan B arbeiten und ihre Projekte zum Beispiel mit Hygienekonzept vorbereiten. Welche Lockerungen die neue Verordnung des Freistaats wirklich bringt, die ab 18. Juli und für die gesamte Ferienzeit gelten soll, stehe noch nicht endgültig fest. Im Verordnungsentwurf werden unter anderem für Ferienlager Gruppen von bis zu 50 Personen zugelassen, die Entscheidung fällt jedoch erst nächste Woche.

Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche?

Geschäftsführerin Dahl sieht in den Coronaumständen eine besondere Situation für die Kinder. „Sie waren viel zu Hause, das ist aber bestimmt auch nicht stressfrei gewesen.“ Es gab Verunsicherung über die Situation an der Schule oder den Kontakt zu Freunden. Möglicherweise entsteht jetzt in den Ferien sogar Druck von den Eltern, vermutet Dahl, damit die Kinder Defizite aus der Schulzeit nachholen. Das wäre aus Sicht der Geschäftsführerin kritisch: „Kinder haben ein Recht auf Ferien, sie brauchen Freiräume, um Neues zu entdecken.“ Es sei wichtig, dass Kinder genügend unbeschwerte Freizeit – vor allem in den Ferien – haben. Sie können in diesen Wochen auftanken, Neues ausprobieren, endlich wieder Freunde treffen und Freude haben.

Welche Angebote gibt es?

Die Palette ist breit. So gibt es beispielsweise in mehreren Gemeinden der katholischen Kirche ein Angebot, das jetzt speziell aufgrund der Coronaumstände erarbeitet wurde. Mit dem vom Bonifatiuswerk und dem Jugendamt geförderten Projekt werde auch auf Nachfragen von Eltern reagiert, berichtet Judyta Janoschka-Bujkowska von der Dekanatsstelle für katholische Kinder- und Jugendarbeit des Bistums Dresden-Meißen. Die Gemeindehäuser öffnen ihre Räume für eine Sommerbetreuung mit Spielangeboten, Ausflügen und Gruppenarbeit. Das Angebot richte sich an alle Kinder – auch konfessionslose – der 5. bis 8. Klasse in Dresden und Umgebung. Eine Woche kostet 10 Euro, darin ist auch ein Mittagessen enthalten, das vom Anbieter „Kinderküche Dresden“ kommt. Die Anmeldungen sollte über die Internetadresse www.sommerferien-im-gemeindehaus.de erfolgen.

Gibt es auch sportliche Angebote?

Die Sportjugend Dresden, die Jugendorganisation des Stadtsportbundes, bietet „Nachtsport“ in den Stadtteilen Johannstadt, Pieschen und Seevorstadt-Ost jetzt auch in den Sommerferien an, erläutert Maik Fabisch vom mit 45000 Mitgliedern größten Jugendverband in der Stadt. Immer freitags können sich Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren in verschiedenen Sporthallen beim Fußball, Badminton oder Volleyball tummeln. In Johannstadt sind das beispielsweise die Hallen von Nexö-Gymnasium (21-22.30 Uhr) und Brecht-Gymnasium (17 bis 19 Uhr) sowie des Beruflichen Schulzentrums für Technik „ Gustav Anton Zeuner“ (19 bis 21.30 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft ist nicht notwendig. Die Betreuung übernehmen ehrenamtliche Übungsleiter. Die klassischen Aktivcamps der Sportjugend sind schon restlos ausgebucht. Weitere Informationen gibt es unter www.sportjugend-dresden.de

Welche Angebote gibt es noch?

Laut Stadtjugendring-Geschäftsführerin Anett Dahl ist im ganzen Stadtgebiet eine ganze Menge los, jeder muss sich da allerdings selbst auf die Suche machen. Eine zentrale Info-Plattform gebe es „leider nicht“. Ein guter Ansprechpartner seien die Jugendhäuser, Angebote gebe es auch von Museen, Bädern, aber auch den Kindererholungszentren „Kiez“ in der Region. Dazu informiert unter anderem der Landesverband Kiez Sachsen e.V. im Internet unter kiez.com.

Welche Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung?

Unter dresden.de und der Suche nach dem Stichwort Jugendhäuser sind alle Einrichtungen mit ihren Angeboten verlinkt. Außerdem gibt es auf dieser Seite eine Verbindung zu vielen Informationen über „Veranstaltungen in den Ferien“. Die Stadt bietet auch eine Übersicht über die Sommerferienangebote mit Online-Kalender und Suchfiltern, wie Alter des Kindes, Stadtteil des Angebotes, Interessen oder Datum, um nach passenden Freizeitangeboten suchen zu können. Im alljährlichen „Ferienpass“ hat die Stadt etwa 1200 Veranstaltungen von mehr als 100 Veranstaltern zusammengestellt. Gleichzeitig der Ferienpass für 10 Euro einen Fahrschein, der in den Ferien zum kostenlosen Bus- und Bahnfahren berechtigt. Er kann unter anderem in allen Bürgerbüros gekauft werden.

Von Ingolf Pleil