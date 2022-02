Dresden: Was Eltern und Schüler in der Bildung jetzt erwarten

Dresden

Das vierte Schulhalbjahr unter Coronabedingungen liegt hinter Dresdens Schülern. Jetzt sind erstmal Ferien, für die rund 50 000 Schüler allein an den öffentlichen Schulen der Stadt. Für 14 Tage rückt der Unterricht in weite Ferne. Eltern und Schüler, aber auch Lehrer und Personal an Schulen sind an die Belastungsgrenze gekommen. „Nutzen sie wirklich mal die Zeit zum Durchatmen“, empfiehlt denn auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU).

Wer in den Ferien Lust und Laune hat, kann sich über die Möglichkeiten der Berufsausbildung informieren. Mit einem „Schau rein“-Live­stream informiert der Freistaat über Jobs in Industrie und Handwerk, Gesundheits- und Sozialbranche sowie Informatik. Der Film im Blog des Kultusministeriums unter bildung.sachsen.de zielt auf die Berufsorientierungsinitiative mit der Wirtschaft „Schau rein! Woche der offenen Unternehmen“, die vom 14. bis 19. März laufen wird.

Dresdner Schüler froh über Präsenzunterricht

Trotz aller immer wieder aufflammenden gegenteiligen Debatten gibt es aus der Schülerschaft in Dresden eine klare Aussage: „Wir sind zufrieden damit, dass am Präsenzunterricht festgehalten wurde“, erklärt Oscar Jandura, der Vorsitzende des Stadtschülerrats, gegenüber DNN. „Durch die flächendeckende Test- und Maskenpflicht wurde das Infektionsrisiko weitgehend auf ein Minimum beschränkt.“ So könnten die Rückstände, die in den vergangenen Jahren entstanden sind, am ehesten aufgeholt werden.

Handlungsbedarf sieht die Interessenvertretung beim Umgang mit Schülerinnen und Schülern in Quarantäne. „Lehrkräfte sind leider nach wie vor selten in der Lage, den Unterricht per Livestream zu übertragen“, konstatiert Jandura. Die technischen und digitalen Voraussetzungen seien dafür nicht ausreichend. Die Schülervertreter machen klar: „Der Qualitätsunterschied zwischen quarantänebedingtem Homeschooling und Präsenzunterricht muss verringert werden.“

Homeschooling trifft benachteiligte Schüler

Wenig Sympathie für eine Abkehr vom Präsenzunterricht haben auch die Dresdner Eltern. „Der Kreiselternrat hat keine gute Erfahrungen mit Wechselunterricht gemacht, auch wenn wir verschiedentlich von Lehrerinnen und Lehrern wissen, dass diese die verbesserte Lernqualität in kleineren Gruppen sehr zu schätzen wissen“, erklärte die Interessenvertretung auf DNN-Anfrage. Der Landesschülerrat hatte sich zuletzt angesichts steigender Infektionszahlen an Schulen für Wechselunterricht stark gemacht. „Dass es in diesem Punkt Meinungsunterschiede zwischen Stadt- und Landesschülerräten gibt, sehen wir als normalen Prozess an“, sagte Stadtschülerratschef Oscar Jandura.

Die Erfahrungen aus den letzten Lockdowns zeigten, so heißt es bei den Eltern, dass Homeschooling stets die benachteiligten Schülerinnen und Schüler zuerst trifft. Wenn in den nächsten Tagen der Höchststand der Omikron-Welle erreicht ist, sind die Eltern optimistisch, dass nach zwei Wochen Winterferien „mit dem Regelunterricht und den bekannten Schutzmaßnahmen“ weitergemacht werden könnte.

Eltern bei Lockerungen zurückhaltend

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte zuletzt angedeutet, dass es Anfang März „ein Stück mehr Normalität“ geben könnte. Er nannte die Rückkehr zur Schulbesuchspflicht und den Wegfall des eingeschränkten Regelbetriebs in Kitas und Grundschulen als Beispiele, wenn es das Infektionsgeschehen erlaube.

Bei der Schulbesuchspflicht zeigen sich die Dresdner Eltern „zwiegespalten“. Sie stünden für das Elternrecht zur Mitentscheidung in dieser besonderen Situation, befürchten allerdings, „dass die Kinder ohne Schulbesuchspflicht deutliche Bildungsnachteile erleiden könnten“.

Lehrer oder GTA-Kräfte müssten behilflich sein, um den Bildungsabstand in den Klassen nicht zu groß werden zu lassen. „Aus Vorsichtsgründen denken wir allerdings, dass Lockerungen an Schulen über das aktuell praktizierte Modell eher später als früher kommen sollten.“

Handlungsdruck bei Prüfungen

Mit Sorge beobachten die Elternvertreter, dass Berufsorientierung und Studienorientierung, Praktika, Angebote und Beratung seit zwei Jahren nur noch in begrenztem Umfang möglich seien. An vielen Schulen hätten sich in der Vergangenheit bestens organisierte Systeme der Unterstützung eingebürgert, die zügig wieder aufgenommen werden sollten.

Handlungsdruck sehen die Eltern bei den bevorstehenden Prüfungen: Die Kinder, die dieses Jahr ihr Abitur oder Oberschulabschlussprüfungen machen, seien die erste Generation, die seit „quasi zwei Jahren im Ausnahmezustand“ lernt. Es dürfte Einschränkungen bei der Lehrplanumsetzung in breiter Front geben. Daher sollen, über die angebotenen Erleichterungen hinaus, die Fachlehrer aus einem breiteren Prüfungsfragenpool auswählen dürfen, damit nicht oder nicht in der Tiefe behandelte Themengebiete keine unnötigen Probleme während der Prüfung verursachen. Das Kultusministerium sollte alles tun, damit die Abschlüsse gleichwertig, aber auch der besonderen Situation angemessen seien.

Von Ingolf Pleil