Dresden: Was 18 Stadträte vom Oberbürgermeister fordern

Dresden

Eine Gruppe von 18 Stadträten – darunter 14 von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, drei von den Linken und einer von der SPD – haben Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in einem Brief aufgefordert, die Gremiensitzungen weitgehend digital durchzuführen. Der OB soll den städtischen IT-Eigenbetrieb mit der forcierten Bereitstellung entsprechender funktionstüchtiger Tools beauftragen. „Es steht der Mikroelektronik-Hauptstadt Dresden sicher gut an, wenn sie auch in diesem Bereich zeigen kann, dass sie eine Smart City ist“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne, die die Initiative mitinitiiert hat.

Der Stadtrat sollte ein Vorbild für die Bürger der Stadt sein und alles, was im Kampf gegen das Corona-Virus möglich sei, auch tun. Dazu gehöre es, so viele Sitzungen wie möglich in den digitalen Raum zu verlagern. Stadtbezirksbeiräte und Ortschaftsräte hätten seit Wochen teilweise große Schwierigkeiten, ausreichend große Räume für hygienekonforme Sitzungen mit der gebotenen Öffentlichkeit zu finden. „Mitglieder der Räte bekunden uns zunehmend, dass sie nicht länger bereit sind, die entsprechenden Infektionsrisiken auf sich zu nehmen, wo doch andere Möglichkeiten technisch zur Verfügung stehen“, heißt es in dem Schreiben.

Trotz sinkender Infektionszahlen sei die Pandemie längst nicht überwunden. Gefährliche Virusmutanten könnten schnell wieder zu Rückschlägen führen. Die Kontaktminimierung bleibe auch nach dem Lockdown geboten. Die Arbeit des Stadtrats und weiterer städtischer Gremien müsse auf erneute Verschlechterungen vorbereitet werden. „Wir dürfen nicht wieder die Fehler des Herbstes 2020 machen“, mahnen die Stadträte.

Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden

Die technischen Möglichkeiten für die Durchführung von Gremiensitzungen als Videokonferenzen oder als Hybrid-Sitzungen, bei denen einige Räte vor Ort sind und andere per Video zugeschaltet, seien vorhanden und beispielsweise in den Aufsichtsräten einiger kommunaler Unternehmen durchaus erprobt. Es gebe sowohl für nichtöffentliche als auch für öffentliche Sitzungen die entsprechenden technischen Möglichkeiten. Die Stadt Leipzig habe diese bereits im Januar umgesetzt.

Nicht den Eindruck, dass mit großer Energie gearbeitet wird

„Leider haben wir den Eindruck, dass in der Landeshauptstadt Dresden nicht mit gleicher Energie auf die elektronische Durchführung von Gremiensitzungen hingearbeitet wird“, stellen die 18 Stadträte fest. Auch der IT-Eigenbetrieb scheine bisher nicht mit Hochdruck an der Materie zu arbeiten. Das würden mehrere gar nicht funktionierende Sitzungen – beispielsweise der Arbeitsgruppe 13. Februar – oder auch eine nicht ganz geglückte Sitzung des Beirats für Menschen mit Behinderungen zeigen.

Mehr Unterstützer als Unterschriften

Die Initiatoren fordern den OB zum schnellen Handeln auf. Laut Filius-Jehne ist der Kreis der Unterstützer dieses Anliegens deutlich größer als die Zahl der Unterschriften. Hilbert hatte im DNN-Interview darauf verwiesen, dass digitale Stadtratssitzungen angesichts sinkender Inzidenzen eine akademische Frage seien. Der OB kündigte aber an, die technischen Grundlagen für eine virtuelle Stadtratsarbeit schaffen zu wollen.

Von Thomas Baumann-Hartwig