Dresden: Warum sich der Stadtsportbund nur bedingt über die Millionen freut

Dresden

Die Landeshauptstadt hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von 109 Millionen Euro erwirtschaftet und will einen Teil des Geldes in den Sport investieren. So stehen eine Schwimmhalle für Pieschen und der Ausbau der EnergieVerbund-Arena auf der Agenda von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Mehr Geld für bestehende Sportanlagen

„Der Stadtsportbund Dresden freut sich über die zusätzlichen und in der Höhe überraschenden Mittel für den Sport“, erklärte am Donnerstag Lars Kluger, Präsident der Interessenvertretung des Dresdner Sports. Für die Verteilung der Mittel mahne der Stadtsportbund aber eine andere Priorisierung an. „Schon seit längerer Zeit fordern wir höhere Investitionen in den Erhalt bestehender Sportanlagen sowie die Schaffung zusätzlicher Sportflächen für den regelmäßig stattfindenden Trainingsbetrieb“, erklärte Kluger.

Grundsätzlich begrüße der Stadtsportbund den beschleunigten Bau der Schwimmhalle in Pieschen. Das „neue Sachsenbad“ sei eine große Chance für den prosperierenden Stadtteil. „Allerdings sprechen wir uns klar gegen den dafür geplanten den Wegfall der Leichtathletikanlage, der Kegelbahn sowie der Faustballplätze am Standort Wurzener Straße aus“, so Kluger. Stattdessen könnte das Bad als Initialzündung zur Entwicklung einer neuen Breitensportfläche auf der Hufewiese dienen.

Nachhaltige Effekte mit geringen Mitteln

Ähnlich kritisch sehe der Stadtsportbund die Prioritätensetzung der Verwaltung bei Ausbau und Modernisierung der Eissporthalle zugunsten des Profisports. „Stattdessen ist unser oberstes Ziel die Abarbeitung der in der Sportentwicklungsstrategie 2030 benannten Maßnahmen des Sanierungskonzeptes für Dresdner Sportanlagen.“ In der aktuell noch laufenden Umfrage des Stadtsportbundes unter den Vereinen zum baulichen Zustand seien viele Punkte erwähnt worden, die mit geringen Mitteln nachhaltige Effekte für die Entwicklung des Sportes bringen könnten, so Kluger.

Neues Funktionsgebäude für Neuländer Straße

Der Präsident des Stadtsportbundes hält den Einbau einer Drainage auf der Sportanlage Aachener Straße, den Neubau eines Funktionsgebäudes auf der Sportanlage Neuländer Straße, die Dachsanierung des Vereinsheimes im Bootshaus Tolkewitzer Straße 45, die Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle Gamigstraße, die Sanierung der Sporthalle Boxberger Straße, der Bau einer Beleuchtungsanlage für den Sportplatz Narzissenweg, die Grundsanierung der Tennisanlagen Bodenbacher Straße 154 b und Hagedornplatz 1 für solche Vorhaben. „Alle diese Maßnahmen sind aktuell nicht in den Sanierungskonzepten des Eigenbetriebes Sportstätten berücksichtigt.“

Kleinere Vereine des Breitensports bedenken

Der Stadtsportbund sehe in dem Vorschlag der Stadtverwaltung zur Verwendung des Haushaltsüberschusses eine „gefährliche Tendenz zur Realisierung von weiteren Großprojekten zugunsten des Leistungs- und Profisports“ bei zeitgleich „ungenügender Finanzierung der dringenden Investitionsbedarfe kleinerer Vereine des Breitensports“, erklärte Kluger.

CDU-Sportpolitikerin Anke Wagner begrüßte die Ankündigung, 10,7 Millionen Euro für den Sport zu investieren. „Das ist eine Hausnummer.“ Dass der Löwenanteil mit acht Millionen Euro in die eishalle fließen soll, sieht Wagner mit gemischten Gefühlen. „Das werden wir uns genau ansehen.“ Sie warnte aber vor einer Diskussion über Einzelprojekte. „Wichtig ist es, dass das Geld dem Sport erhalten bleibt“, erklärte sie.

Von Thomas Baumann-Hartwig