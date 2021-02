Dresden: Warum die Textilmaske in der Schule ausgedient hat

Dresden

Sie sehen lustig aus, obwohl sie einen ernsten Hintergrund haben. In der Corona-Pandemie wurden die Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff zu einem Mode-Accessoire, und das nicht nur für Erwachsene. Die kleineren Masken für Kinder sind mit Pandabärchen bedruckt, mit lustigen Vögeln oder mit Herzchen. Doch das ist Geschichte: Eltern, die ihre Kinder am Montag am ersten Schultag in den Grund- und Förderschulen mit Textilmaske abgegeben haben, bekamen zu hören: „Morgen bitte nur noch mit medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung!“

In der aktuellen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung hat der Gesetzgeber mal ganz nebenbei geregelt, dass auch an den Schulen ab 15. Februar die Pflicht zum Tragen von OP-Masken, FFP-2-Masken oder KN95-Masken besteht. Dies gilt nicht nur für die Lehrkräfte, das pädagogische Personal und alle in der Schule tätigen Personen, sondern auch für die Schulkinder.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Schulen sind verpflichtet, diese dem Infektionsschutz dienenden Regelungen durchzusetzen. Wir alle sehnen uns wieder nach der Zeit, in der wir auch wieder ohne Maske mit anderen Menschen zusammen kommen können. Bis dahin hilft die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes dabei, Infektionsgefahren zu reduzieren und den wichtigen Präsenzunterricht zu ermöglichen“, wirbt Petra Nikolov, Sprecherin des Landesamtes für Schule und Bildung in Dresden für Verständnis. Sie weist darauf hin, dass die Kinder in der Primarstufe innerhalb der Klassenräume keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen.

Mit Dinos bedruckte OP-Masken

Schade um die schönen Textilmasken, sagen sich die Erwachsenen. Die Hersteller haben die Marktlücke aber längst besetzt und bieten beispielsweise mit bunten Dinos bedruckte OP-Masken für die Kleinen an, im 50er Pack für 9,99 Euro. Eltern sollten immer eine Ersatzmaske parat haben, weil bei einigen Produkten die Bändchen schnell abreißen und das Kind dann schutzlos dasteht.

94,4 Prozent der Schulkinder kommen zum Unterricht

Am ersten Schultag haben in Dresden von 19 725 Schulkindern an den staatlichen Grund- und Förderschulen in den Klassenstufen 1 bis 4 laut Nikolov 18 629 am Präsenzunterricht teilgenommen. Das sind 94,4 Prozent. Die Schulpflicht wurde vom Kultusministerium ausgesetzt, 753 Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Eltern vom Unterricht abgemeldet. Das sind 3,8 Prozent. Hinzu kommen Abwesenheiten wegen Krankheit oder aus anderen Gründen.

Von Thomas Baumann-Hartwig