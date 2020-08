Dresden

Das, was an anderen staatlichen Schulen das Zeugnis ist, heißt an der Universitätsschule in Dresden „Lern- und Entwicklungsbericht“. Und Noten sind darin auch nicht zu finden. Dafür solche Sätze: „Stets gelingt es mir, in einer Gruppe mit anderen zu arbeiten“ oder „Ich kann sicher Satzarten bestimmen und anwenden.“

Die Papiere, die Grundschüler und Oberschüler nach dem ersten Schuljahr in den Händen halten, sind eine kleine Revolution, einmalige an öffentlichen Schulen. Und an der Universitätsschule sind sie die Zukunft. Nach einer Entscheidung des Kultusministeriums wird es bis zum Ende der 9. Klasse keine Zeugnisse mit Ziffern geben. Mit dem neuen Schuljahr schwebt das Damokles-Schwert der Bewertung mit Zensuren nicht mehr über der Schule.

Erleichterung über Erlaubnis

Die Erleichterung ist den beiden Schulleiterinnen Maxi Heß und Patricia Schwarz richtig anzusehen. „Eine Note ist eine Scheinobjektivität“, erklärt Patricia Schwarz, die Leiterin der Oberschule, die mit der üblichen Realschule in Sachsen aber eigentlich wenig zu tun hat, genauso wie die Grundschule von Maxi Heß.

Das maßgeblich von der Erziehungswissenschaftlerin Professorin Anke Langner vorangetriebene Modellprojekt der Technischen Universität Dresden, bei dem die Stadt Dresden als Schulträger fungiert, soll neue Formen des Lernens und Lehrens erforschen. Es ist Bildungsstätte und Forschungslabor. Alles, was zu den Kernelementen des sächsischen Bildungssystems gehört, ist hier aufgehoben.

Grenzen sind fließend

Dass es keine Ferien gibt, sondern Urlaub beantragt wird, ist da wohl der geringste Umbruch. Es gibt keine festen Klassen, die Kinder lernen in ihren Stammgruppen oder Projekten jahrgangsübergreifend. Die gymnasiale Oberstufe ist dabei im Lernprozess immer mitgedacht. Ab der Klassenstufe 5 lernen die Kinder auf Hauptschul-, Realschule- und Gymnasialniveau. Die Grenzen zwischen den Bildungsgängen sind aber sowieso fließend. Lernpfade übersetzen die Lehrpläne, Kompetenzbeschreibungen die Zensuren.

In diesem System kann auch niemand in herkömmlicher Weise sitzen bleiben. „Es gibt keine Entfernung aus dem bekannten Bezugskreis, es kommt nicht zu dieser Sozialschmach, zum Verlust sämtlicher Bezüge, nur weil jemand Kompetenzen anders entwickelt als andere“, erläutert Schwarz.

„Willkürliche Messzeitpunkte“

Es ist ganz klar, dass da Zensuren stören würden. Die Schulleiterinnen sehen darin nur „Momentaufnahmen“ zu einem willkürlich gewählten Messzeitpunkt. Ob Kinder davor oder danach etwas können, spiele keine Rolle. Es mache trotzdem nicht jeder, was er will. Vom ersten Schultag an hätten die Kinder Verantwortung für ihren Lernweg und würden sie auch übernehmen.

Die Rückmeldung spielt dabei eine wesentliche Rolle. „Wir sagen den Kindern, was sie können“, erläutert Heß, „und nicht immer wieder, was sie nicht können“. Wie es eben Zensuren tun würden.

Lernen sei ein kontinuierlicher Prozess, da könne ein Kind zu einem bestimmten Moment in Deutsch auf dem Stand von Jahrgang fünf sein und in Mathe von Jahrgang drei. Einige Zeit später kann das schon wieder ganz anders aussehen. Permanent werde die Lernentwicklung beobachtet und dokumentiert.

Auch Lehrer freier im Kopf

Jungen und Mädchen aus Schulen in freier Trägerschaft hätten Erfahrungen mit einem Schulleben ohne Noten. Bei anderen Schülern würden sie deutlich wahrnehmen, wie Stress und Angst im Zusammenhang mit der Bewertung nachlassen. Auch bei den Pädagogen gebe es Veränderungen. „Sie sind viel freier im Kopf“, hat Schulleiterin Heß bemerkt. „Sie können dem Schüler in der Lernentwicklung folgen und müssen sich nicht vor allem auf den zu vermittelnden Stoff konzentrieren.“

Jederzeit bestehe die Möglichkeit, den Lern- und Entwicklungsbericht in ein Ziffern-Zeugnis umzuwandeln. In der neunten Klasse muss die Unischule Noten-Zeugnisse liefern, weil das für die Schüler für Bewerbungen relevant ist und die Schule anschlussfähig an das herkömmliche Bildungssystem sein muss.

Notwendig sind die Ziffern auch, wenn Kinder nach der 4. Klasse an ein Gymnasium wechseln, sie an andere Schulen gehen wegen eines Umzugs oder weil sie mit der Art der Schule doch nicht warm werden.

Manchmal gibt es auch ganz falsche Erwartungen. Eltern halten ihre Kinder für hochbegabt und die Universitätsschule für eine Kinderuniversität. Andere Eltern werden von ihren bisherigen Schulen geschickt, die mit den Kindern nicht mehr klarkommen. „Wir sind aber weder eine neue Förderschule noch eine Eliteschule“, macht Heß klar.

Repräsentative Schülerschaft

Die Zusammensetzung der Schülerschaft an der Universitätsschule soll die Heterogenität der Gesellschaft widerspiegeln, repräsentativ sein für die Bevölkerung in Dresden. Da im ersten Jahr noch keine Auswahl der Bewerber möglich war, weil es genauso viele Plätze gab wie Interessenten, lernen derzeit deutlich mehr Jungen als Mädchen und mehr Kinder von Eltern mit einem höherem Schul- beziehungsweise berufsbildenden Abschluss an der Universitätsschule als es dem Durchschnitt in der Stadt entsprechen würde. Im ersten Jahr waren 118 Jungen und 71 Mädchen in den Jahrgängen 1, 2, 3 und 5 an der Schule. Im neuen Schuljahr werden etwa 160 Kinder dazu kommen.

Übersetzungshilfe für Eltern

Auch den Eltern werden Heß und Schwarz vermitteln, dass die Lern- und Entwicklungsberichte vor allem eine Information für die Kinder sein sollen. Dabei leisten die Schulleiterinnen und ihr Team auch „Übersetzungshilfe“ für die Mütter und Väter und versuchen, ihnen die Angst zu nehmen, „dass die Welt da draußen damit nichts anfangen kann“.

Die Eltern können zu jedem Zeitpunkt auch in die gesamte Lernentwicklung Einsicht nehmen, die für jedes Kind dokumentiert werden. Da brauchen sie aber schon einen langen Atem, wenn für ein Fach wie Deutsch bereits an der Grundschule in vier Jahren 200 Kompetenzen zusammenkommen und die Eltern erfahren, ob ihr Kind darüber lediglich „im Ansatz“ oder „stets“ verfügt. Nur ein Teil dieser Kompetenzen taucht dann im „Zeugnis“ auf.

Lernen mit Lebensweltbezug

Die Kinder sollen sich in der Schule „in ihrem Element“ fühlen, bei den Inhalten einen Lebensweltbezug herstellen können. So funktioniere Lernen am besten. Sie sollen mit Fehlern umgehen können. Die großen Worte vom Fehler als Chance sollen an der Universitätsschule keine leere Hülle bleiben.

„Was braucht ein Mensch im 21. Jahrhundert an Wissen?“ fragt Heß. Und antwortet selbst: „Wir wissen nicht, ob es das ist, was in Lehrplänen steht, wir wissen aber, dass die Menschen Kreativität, Teamfähigkeit und hohe Selbstreflexion benötigen.“

Von Ingolf Pleil