Dresden

Die Stadtverwaltung ist gefordert und muss korrigieren, was der Stadtrat vor fast acht Jahren beschlossen hat: „Das Straßen- und Tiefbauamt leitet ein Verfahren zur Widmungserweiterung ein“, kündigte Amtsleiterin Simone Prüfer gegenüber DNN an. Das klingt nach großem Aufwand und viel Papier, das bewegt werden muss. Und erinnert ein wenig an einen Schildbürgerstreich.

Es war an einem lauen Septemberabend des Jahres 2014, die Fenster im Kulturrathaus auf der Königstraße standen zu später Abendstunde weit offen. Der Stadtrat tagte in der Inneren Neustadt, weil das Rathaus saniert wurde. Lange her also, die frisch gewählte rot-grün-rote Mehrheit brachte ihr erstes großes Vorhaben an den Start: die autofreie Augustusbrücke. CDU und FDP liefen Sturm gegen die Pläne, aber es nützte nichts: Mit 35 gegen 25 Stimmen bei sechs Enthaltungen ging das Vorhaben durch, Applaus brandete auf.

Der damalige SPD-Verkehrsexperte Axel Bergmann störte die gute Laune ein wenig, als er schnell noch einen Änderungsantrag nachreichte: Die Busse der Stadtrundfahrten sollten auf der Brücke bleiben dürfen, forderte der Sozialdemokrat. Doch nur sieben SPD-Stadträte und zwei Piraten stimmten für diesen Zusatz. In Bausch und Bogen fiel der Antrag bei 25 Gegenstimmen und 28 Enthaltungen durch. Was viele Jahre lang nicht auffiel: Die Augus­tusbrücke wurde saniert und außer Baufahrzeugen rollte kein Verkehr über die Elbquerung.

Konsequenz war der Verwaltung nicht klar

Und so wurde es mit dem Planfeststellungsbeschluss für die Sanierung der Augustusbrücke vom 14. Februar 2017 rechtskräftig: Unter Absatz IV „Straßenrechtliche Entscheidungen“ verfügte die Landesdirektion Sachsen genau das, was der Stadtrat 2014 beschlossen hatte: Straßenbahnbetrieb, Sicherheitstransporte wie Krankenwagen, Feuerwehr und ähnliches sowie Taxen sind auf der Brücke gestattet.

So richtig klar war die Konsequenz auch der Verwaltung nicht. 2016 antwortete Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf Anfrage des CDU-Stadtrats Gottfried Ecke: „Demzufolge sind nach der gegenwärtigen Beschlusslage künftig nur noch folgende Benutzergruppen/Verkehrsteilnehmer zur Benutzung der Augustusbrücke berechtigt: Fußgänger, Radfahrer, Taxen, Sonderfahrzeuge wie Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, ÖPNV, Stadtrundfahrten der www.sightseeing-tour.com marketing GmbH wegen des Vorliegens einer Linienverkehrsgenehmigung.“ Ecke hatte auch nach Reisebussen gefragt, die laut Hilbert dem motorisierten Individualverkehr zuzurechnen seien.

SPD: Brücke zügig für Rundfahrten öffnen

„Stadtrundfahrten gehören nicht zum Öffentlichen Personennahverkehr. Deshalb dürfen diese die Augustusbrücke wegen der gültigen Widmung nicht mehr befahren“, erklärt Prüfer heute die Folgen des Stadtratsbeschlusses von 2014 und des Planfeststellungsbeschlusses von 2017. Jetzt werden die Konsequenzen sichtbar, weil die Brücke nach langer Bauzeit und langem Bauverzug fertig ist. Und die Touristenbusse einen Bogen um die Elbquerung machen müssen.

Die SPD wurde jetzt als erste Fraktion auf das Thema Stadtrundfahrten aufmerksam. „Wie auch schon 2014 sagen wir: Die Stadtrundfahrten gehören auf die Augustusbrücke. Gerade nach schwierigen Corona-Monaten muss der Tourismus in Dresden schnell wieder auf die Beine kommen“, erklärte SPD-Verkehrsexperte Stefan Engel. Die Verwaltung müsse nun alle Hebel in Bewegung setzen, um die Brücke zügig für die Rundfahrten zu öffnen.

Ist ein Stadtratsvotum erforderlich?

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow sagte, die SPD vertausche „Täter“ und „Opfer“: „Ohne die Stimmen der SPD wäre es nicht zu diesem Problem gekommen. Wir haben die autofreie Augustusbrücke von Anfang an abgelehnt.“ Die Augustusbrücke sei Sachsens älteste Verkehrsbrücke, sehe aus wie eine Verkehrsbrücke, dürfe aber vom Verkehr nicht genutzt werden. „Das ist vollkommen absurd, das ist eine Verschwendung von Steuergeldern.“ Für keinen Verkehrsteilnehmer hätten sich die Verhältnisse nach der Sanierung verbessert: Für die Fußgänger ebenso wenig wie für die Radfahrer. Wenn es der SPD 2014 ernst gewesen sei mit dem Änderungsantrag, dann hätten die Sozialdemokraten für eine Mehrheit werben müssen, so Zastrow. „Sich jetzt einen schlanken Fuß machen zu wollen, ist nicht in Ordnung.“

Die CDU-Fraktion hält es für mehr als angemessen, auch Stadtrundfahrten und touristischen Reisebussen die Fahrt über die Brücke zu ermöglichen, wie Wirtschaftspolitiker Steffen Kaden erklärte. „Wir wollen per Stadtratsvotum den Oberbürgermeister dazu bewegen, die Nutzung der Augustusbrücke in beiden Fahrtrichtungen für Stadtrundfahrten sowie für Reisebusse mit Gästeführung zu ermöglichen“, kündigte er an.

Ist ein Stadtratsvotum erforderlich? Die Verwaltung arbeitet schon. „Die Zulassung weiterer Verkehrsarten wie auch den Linienverkehr durch Stadtrundfahrten bedarf eines straßenrechtlichen Verfahrens zur Widmungserweiterung nach Paragraf 6 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen“, erklärt Amtsleiterin Prüfer. Viel Arbeit für die Korrektur eines fast acht Jahre alten Stadtratsbeschlusses.

Von Thomas Baumann-Hartwig