Dresden

Der Elberadweg nach Pillnitz soll endlich durchgängig werden. Wer die Strecke kennt, weiß: ab dem Gasthaus Elbterrasse wird’s unwegsam, man muss ausweichen auf die Pillnitzer Landstraße, die ist eng und stark befahren. Deshalb stellte das Amt für Geodaten und Kataster im Stadtbezirksbeirat (SBR) Loschwitz seine Pläne vor. Die beginnen mit einem Flurbereinigungsverfahren.

Das sei „ein behördlich geleitetes Bodenordnungsverfahren unter Mitwirkung der Beteiligten“, sagte Felix Raderecht, Fachleiter im Katasteramt vor den Beiräten. Klingt recht nüchtern, aber dann geriet der Fachmann ins Schwärmen: Es sei „ein wunderbares Instrument, um ein Gebiet zu entwickeln, unterschiedliche Interessen auszugleichen und die Teilnehmer mitzunehmen“. Das ist wohl auch nötig, denn auf den 1,7 Kilometern, die der Radweg dort unterbrochen ist, gibt es, so Raderecht, „einen bunten Flickenteppich von Eigentum“. Außerdem eine Reihe von bewirtschafteten Streuobstwiesen, Trinkwasserschutzzonen und das FFH-Naturschutzgebiet entlang der Elbe.

„Dauert manchmal lange, aber die Ergebnisse sind meistens gut.“

All diese Interessen müssen bei dem Verfahren berücksichtigt werden. Grundlage bildeten die Wünsche der Eigentümer, erklärte Raderecht, und jeder Teilnehmer, den der Radweg betrifft, sei „mit Land von gleichem Wert abzufinden“. Das Procedere sei sehr aufwändig, er kalkuliere in diesem Fall mit etwa sechs Jahren für Planung, Realisierung und Abschluss. „Dauert manchmal lange“, sagte Raderecht, „aber die Ergebnisse sind meistens gut.“

Die Vorstellung des Verfahrens im Stadtbezirksbeirat habe „der Vorinformation der Rätinnen und Räte sowie interessierter Bürger“ gedient, erklärte Klara Töpfer. Leiterin des Amts für Geodaten und Kataster, auf Anfrage. Als nächsten Schritt werde die Flurbereinigungsbehörde die Eigentümer direkt ansprechen und über das Verfahren informieren. Ziel einer Flurbereinigung sei es, die Umsetzung des Elberadwegs vorzubereiten und dabei auch „die Nachteile der linienhaften Anlage“ – zahlreiche schmale Grundstücke liegen nebeneinander – für die Eigentümer und Bewirtschafter zu vermindern.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was denn die Alternativen wären, wenn es nicht zu einer Flurbereinigung komme, fragte in der Beiratssitzung Stadtbezirksamtsleiter Christian Barth. Dann müsse die Stadt auf der Grundlage eines Bebauungsplans in Grunderwerbsverhandlungen mit den Eigentümern eintreten, sagte Raderecht. Und wenn jemand überhaupt kein Land abgeben oder nicht wolle, dass Radfahrer dort langfahren, müsste es ein separates Verfahren mit dem Ziel der Enteignung geben. Aber auch das würde Jahre dauern. Und es wäre Konflikt statt Konsens.

Von Bernd Hempelmann