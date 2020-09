Dresden

Die Dresdner Eltern müssen sich am Mittwoch auf Einschränkungen bei der Kinderbetreuung einrichten: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Eigenbetriebs Kindertagesstätten zum Warnstreik auf. Zwischen 6 und 10 Uhr soll das Personal die Arbeit niederlegen, erklärte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold.

„Wir werden die Kundgebungen so gestalten, dass die Beschäftigten 10 Uhr zurück in den Kitas sind“, kündigte Herold an. Man habe mit Blick auf die Einschränkungen bei der Kinderbetreuung, die die Eltern während des Corona-Lockdowns hinnehmen mussten, den Warnstreik sehr behutsam geplant, erklärte Herold. „Wir wollen nicht gleich in die Vollen gehen, müssen aber auch ein Zeichen setzen, weil die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst wieder kein Angebot abgegeben haben.“ Die Eltern sollen mit einem Elternbrief vom bevorstehenden Streik informiert werden.

Auch die Beschäftigten des städtischen Jugendamtes und des Sozialamtes sind am Mittwoch von 6 bis 10 Uhr zum Streik aufgerufen. Das wird sich auf die Besuchszeiten der Ämter auswirken. Einen Warnstreik kündigt Herold ebenso für das Städtische Klinikum Dresden am Mittwoch an. „Wahrscheinlich wird das den Frühdienst betreffen. Das steht aber noch nicht genau fest“, erklärte der Bezirksgeschäftsführer.

Weitere Informationen im Internet unter: https://swos.verdi.de/streik

