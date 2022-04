Dresden

Das Grüne Gewölbe, brüstete sich nach dessen Eröffnung Direktor Dirk Syndram, sei so sicher wie Fort Knox. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Fort Knox ähnliche Sicherheitsstandards wie die Schatzkammer Augusts des Starken hätte. In diesem Fall sollte man sich ernsthafte Sorgen um die Goldreserven der Vereinigten Staaten beziehungsweise um die Weltwirtschaft machen. Hoffen wir also mal, dass Syndram entweder keine Ahnung hatte, wovon er sprach, oder der Öffentlichkeit schamlos Sand in die Augen gestreut hat.

Wie schlampig das Grüne Gewölbe tatsächlich bewacht wurde, offenbarte der jüngste Prozesstag am Landgericht, wo sich sechs Angeklagte des Remmo-Clans für den Jahrhundert-Coup verantworten müssen.

Wer ist für diesen Skandal verantwortlich?

Da lungern gut ein halbes Dutzend zwielichtige Gestalten nachts rund eine Stunde vor dem Schloss herum, verschiedene Videokameras filmen das, aber niemand kommt auf die Idee, mal einen Streifenwagen anzufordern. Was machen die Wachleute, die hinter den Monitoren im Warmen sitzen beruflich? Nicht einmal als drei Personen über die Mauer aufs Schlossgelände klettern wird ein Alarm ausgelöst. Dass dieses Trio anschließend das Gitter zum Grünen Gewölbe aufsägt, ist auf den Videos nicht zu sehen, aber sehr wahrscheinlich. Auch hier: kein Alarm.

Es ist unfassbar, wie erbärmlich die Sicherheitsvorkehrungen am Schloss waren. Die Juwelendiebe haben diese Schwachstellen schonungslos offengelegt. Da liegt die Frage nahe: Wer ist für diesen Skandal verantwortlich? Der Prozess wird vermutlich wenig zur Aufklärung beitragen. Das müsste ein Untersuchungsausschuss im Landtag leisten.

Aber außer dem Fraktionschef der Linken, Rico Gebhardt, scheint sich niemand für den Fall zu interessieren. Dass CDU und SPD daran kein Interesse haben, liegt auf der Hand. Aus ihren Reihen kommen die für die Sanierung des Schlosses zuständigen Politiker. Und die Grünen sind auch nur noch staatstragend seit sie mitregieren dürfen. Die AfD hätte allein die nötigen Stimmen einen solchen Ausschuss durchzusetzen, bleibt aber seltsam untätig. Vielleicht sollte Gebhardt einfach mal den Antrag stellen. Dann müssten alle Farbe bekennen, wer aufklären will und wer nicht.

