Dresden

Im Winter zieht das Modehaus Wöhrl aus dem nach ihm benannten Wöhrl-Plaza an der Prager Straße aus. Stellt sich die Frage, wann dort der vom Eigentümer beabsichtigte Umbau des Kaufhauses in ein Hotel beginnt und was aus den Wohnungsmietern im Gebäude wird. Dazu gibt es jetzt konkrete Vorstellungen.

Der Ausgangspunkt: Wöhrl ist das Kaufhaus zu groß geworden

Gerüchte, dass Wöhrl aus dem Mitte der 1990er extra für die Modekette erbauten Kaufhaus auszieht, gab es schon länger. Anfang der Woche bestätigte das Unternehmen nun den Umzug.

Anfang Februar wolle man auf 3200 Quadratmetern und mit einem neuen Konzept an einem neuen Standort ganz in der Nähe eröffnen, teilte Unternehmenssprecher Frank Elsner mit. Dass es sich dabei um die im Dezember schließende H&M-Filiale an der Prager Straße neben dem ehemaligen Schuhhof und New Yorker handelt, wollte er nicht bestätigen. Es ist aber ein offenes Geheimnis.

Wöhrl reagiert mit dem Auszug vor allem darauf, dass immer weniger Kunden bereit sind, dritte oder vierte Etagen eines Kaufhauses zu besuchen. Einzelhandel hat im Erdgeschoss oder maximal im ersten Obergeschoss Erfolg – so soll das auch am neuen Standort sein.

Der Plan: Aus dem Kaufhaus wird ein Hotel

Stellt sich die Frage, was mit dem Kaufhaus wird. Eigentümer DC Values, eine Hamburger Immobilieninvestgesellschaft, hat dazu schon Pläne in der Gestaltungskommission vorgestellt. Die hohen Kaufhaus-Etagen mit ihren Glasfronten zur Prager Straße und den fensterlosen Wänden zur Rückseite sollen in ein Hotel umgebaut werden. Das bedeutet, dass neue Decken eingezogen und Löcher für Fenster in die Wände gebrochen werden müssen – tiefgreifende Eingriffe, die das Aussehen des Gebäudes grundlegend ändern.

Von der Gestaltungskommission gab es daran Kritik. Für Beunruhigung sorgten die Pläne bei den Wohnungsmietern im Staffelgeschoss des Gebäudes. Sie hatten teils vom Flurfunk, teils aus der Presse davon erfahren. Inzwischen ist klar: Sie müssen ausziehen. Anfang 2020 solle der Umbau beginnen. Bereits im Herbst wolle man einen langfristigen Mietvertrag mit einer Hotelgesellschaft schließen, teilt eine Sprecherin von DC Values mit.

Das bedeutet, dass kurz nach dem Auszug von Wöhrl die Bauarbeiter anrücken werden. Mieter könnten dann im Gebäude nicht mehr wohnen. „Dass wir ausziehen müssen, lässt sich vermutlich nicht vermeiden“, sagt Christian Avenarius dazu. Sachsens Interessenvertreter in Brüssel ist einer der betroffenen Mieter.

Er lebt mit seiner Frau in einer der Wohnungen und plädiert dafür, dass das Gebäude in ein Wohnhaus und nicht in ein Hotel umgebaut wird. Denn Hotels gebe es in Dresden und gerade im Bereich der Prager Straße schon genug. „Wir lassen uns nicht unter Zeitdruck setzen“, sagt er.

Das Problem: Baurecht ist so schnell kaum zu bekommen

Zeit ist tatsächlich ein wichtiger Faktor. Denn DC Values setzt darauf, dass seine nachgebesserten Pläne von der Gestaltungskommission angenommen werden. Dem Vernehmen nach wird das Expertengremium Ende August dazu tagen. Zuletzt hatte es jedoch massive Kritik an der vollkommen veränderten Fassade zur Prager Straße hin und dem deutlich überhöhten Staffelgeschoss geübt.

Außerdem schwelt im Hintergrund ein Streit mit Gunter Just, dem früheren Dresdner Baubürgermeister und Architekten des Wöhrl-Plaza. Er sieht seine Urheberrechte an dem preisgekrönten Bau durch die Umbaupläne gefährdet.

Eigentümervertreter Kevin Collin zeigte dafür wenig Verständnis. Er habe einen Architektenvertrag vorliegen, in dem Just jegliche Urheberrechte abtrete. Geht der Streit vor Gericht, könnte das dennoch für Verzögerungen sorgen. Und selbst wenn alle Streitpunkte ausgeräumt werden, kann es in Dresden schnell mal ein paar Monate länger dauern, bis tatsächlich Baurecht besteht – zumal für eine derart tiefgreifende Veränderung an einem derart bedeutenden Ort in der Innenstadt.

Die offene Frage: Was ist mit den Wohnhausplänen?

An ihnen besteht offenbar von keiner Seite ernsthaftes Interesse. Tatsächlich käme – wenn überhaupt – wohl nur eine Mischnutzung in Frage: Einzelhandel oder Gastronomie im Erdgeschoss, Büros oder leises Gewerbe zur Prager Straße hin und Wohnungen in den oberen Etagen und den Gebäudeteilen in Richtung Trompeter- und Ferdinandstraße.

Dort stehen schon reine Wohngebäude. Dennoch verweist DC Values darauf, dass das Baurecht eine Wohnnutzung ausschließe. Die Stadt teilt dazu mit, dass Wohnungen in dem Bereich nur im Ausnahmefall zugelassen werden. 3365 Menschen wohnen laut Melderegister zwischen St. Petersburger Straße und Reitbahnstraße – also rings um die Prager Straße.

Von Uwe Hofmann