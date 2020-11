Dresden

Kein Durchkommen: Seit Beginn der Woche (16. November) ist die Prießnitztalstraße – vielleicht der am meisten begangene Wanderweg in der Dresdner Heide – gesperrt. Grund sind Reparaturarbeiten, wie der Staatsbetrieb Sachsenforst auf DNN-Anfrage mitteilt. „Wir setzen den Weg zwischen Heidemühle und Nesselgrundweg instand“, informiert Heiko Müller, der Abteilungsleiter für den Staatsforstbetrieb ist. Die Arbeiten kosten 35 000 Euro, die aus der Kasse des Freistaats bezahlt werden.

Weg erhält für Radler besonders feine Körnung

Dabei sei es bis Ende des Monats zunächst zwischen Kannenhenkelbrücke und Heidemühle geplant, Weg und Bankette neu zu profilieren, wie Heiko Müller erläutert. Zudem werde aufliegender Humus abgetragen, um die Ableitung von Oberflächenwasser zu verbessern. Zugleich beseitigen die Bauleute Schlaglöcher und erneuern Deck- sowie Verschleißschicht des Weges. Dabei kommt gebrochener Naturstein zum Einsatz. Für die Abdeckung verwenden die Bauleute eine laut Heiko Müller besonders radlerfreundliche Körnung. „Sie ist feiner als die übliche Abdeckung für Forstwege.“

Die Grafik zeigt die für die bis Mitte Dezember laufenden Arbeiten auf der Prießnitztalstraße geltende Umleitung. Quelle: Sachsenforst/PR

Ist der Abschnitt zwischen Kannenhenkelbrücke und Heidemühle fertig, ziehen die Bauarbeiter weiter die Prießnitztalstraße hinab. Bis Mitte Dezember sollen sie dann den Abschnitt zwischen Kannenhenkelbrücke und Nesselgrundweg in Schuss bringen. Man habe für die Arbeiten zwei Abschnitte gebildet, um Radfahrern eine sinnvolle Umleitung bieten zu können, begründet Heiko Müller. Am Gewässer selbst arbeiten die Bauleute übrigens nicht. Auch der Weg behalte seine gewohnte Breite, sagt der Staatsforst-Abteilungsleiter.

Böschung am Prießnitzgrundweg wird befestigt

Das ist am Prießnitzgrundweg anders – denn dort steht die Prießnitz selbst im Fokus von Bauleuten, die ebenfalls in dieser Woche mit Arbeiten begonnen haben. Unterhalb des Diebsteiges in Richtung Stauffenbergallee sind sie mit der Beseitigung einer Gefahrenstelle beauftragt. Dort sei die Wegeböschung teilweise in die Prießnitz abgerutscht, teilt Heiko Müller mit. Nun wird die Uferlinie und die Böschung mit Baumstämmen und großen Natursteinen befestigt. Der Prießnitzgrundweg ist deshalb im Bauabschnitt nur eingeschränkt für Wanderer und Radfahrer nutzbar.

Für die Arbeiten an der Prießnitztalstraße hat der Sachsenforst eine Umleitung eingerichtet, die im ersten Abschnitt von der Heidemühle zur Hofewiese und von da über den M-Weg zum Kannenhenkel führt. Für den zweiten Bauabschnitt sieht die Umleitung eine Tour über den Kannenhenkel und den Sandschluchtenweg zum Prießnitzgrundweg und den Nesselgrund vor.

Von Uwe Hofmann