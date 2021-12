Dresden

Der Waldspielplatz im Albertpark lädt nach einer Bauzeit von fast sechs Monaten wieder zum Spielen ein. „Von Vielen wurde das Ende der Baustelle schon sehnsüchtig erwartet. Der Spielplatz im Albertpark gehört zu den beliebtesten Dresdner Spielplätzen und ist ein geschätzter Ausflugsort für Familien und Kindergruppen“, meint Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne).

Drei Spielbereiche

Auf dem neu gestalteten Spielplatz können die Kinder ab sofort in drei Bereichen miteinander spielen. Im Sportbereich kann Fußball, Basketball und Volleyball gespielt werden. Der Spielbereich ist unter anderem mit einer Kletterspinne, Schaukel, Tischtennisplatten und einer Balancieranlage ausgestattet. Der Naturerfahrungsraum ermöglicht den Kindern das Spielen mit direktem Kontakt zur Natur, denn auch der Waldübergang ist bespielbar gestaltet und an den Wald angepasst. So finden sich hier vielfältige Strukturen aus Sträuchern, Steinen und Hügeln. Auf den Einbau von Betonkanten und Kunststoff wurde weitestgehend verzichtet und natürliche Materialien bevorzugt.

Der Waldspielplatz Albertpark ist nicht nur einer der beliebtesten, sondern auch der ältesten Spielplätze in Dresden und wurde 1889 erstmalig genutzt. In seiner bisherigen Ausstattung bestand er seit 1990.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fördermittel vom Bund

Die Kosten für die Erneuerung des Spielplatzes betrugen rund 386 500 Euro. Davon kamen 212 500 Euro aus dem städtischen Haushalt und 174 000 Euro aus dem Bundesförderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. „Die Förderung durch das Bundesprogramm ist eine großartige Chance für die Sanierung dieses Platzes gewesen. Ohne diese Aufstockung der Mittel aus dem eigenen Haushalt der Stadt Dresden hätten wir heute nur etwa die Hälfte der Neugestaltung sehen können“, so Jähnigen. Das Förderprojekt wurde aus der Vielzahl der Bewerbungen ausgewählt, da es durch seine Lage und seine Bedeutung eine wichtige Rolle in der Stadt spielt. So brachte und bringt der Spielplatz Menschen zusammen und führt Kinder ganz verschiedener sozialer Herkunft und mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Erfahrungen spielerisch an die Natur und den Wald heran.

Über die Zukunft des Waldspielplatzes im Albertpark war jahrelang diskutiert worden (Archivbild von 2013). Quelle: Julia Vollmer/Archiv

Das Büro Freiraumentwicklung Ehrler aus Dresden plante die Sanierung des Spielplatzes und übernahm die Bauüberwachung. Die Firmen GLF Garten- und Landschaftsbau Dresden und Berliner Seilfabrik führten die Arbeiten aus.

Waldpädagogik-Zentrum geplant

Mit dem Neubau eines waldpädagogischen Zentrums soll die derzeit unbefriedigende Situation mit den verbliebenen unsanierten Hütten gelöst werden. Zurzeit wird die Finanzierung geklärt, damit in einigen Jahren in Nachbarschaft zum Spielplatz ein Objekt entstehen kann, in dem verschiedene Kurse und Veranstaltungen Kindern den Wald näherbringen.

Von Clarissa Seiferheldt