Am 30. August wird die Waldschlößchenbrücke voll gesperrt. Grund ist eine besondere Schieflage, die das Straßen- und Tiefbauamt an diesem Sonntag beheben lassen will: Ein Ausleger in Fahrtrichtung Altstadt ist gerade äußerst ungünstig positioniert. Der Mast ist derart verzogen, dass die an ihm hängenden Anzeigetafeln kaum zu erkennen sind.

Außerdem sind diese Displays, die die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit anzeigen, seit dem Crash nicht mehr funktionstüchtig. Das ist auf der Waldschlößchenbrücke nicht ohne Bedeutung, beheimatet sie doch seit Jahren Dresdens einträglichste Blitzer.

Vollsperrung ab dem 30. August

Schuld an der Schieflage ist ein kurioser Unfall von Mitte Februar, bei dem starker Wind die Hauptrolle spielte. Eine Böe hatte am Nachmittag des 11. Februar den Stahldeckel von einem auf der Brücke fahrenden Laster gehoben. Das massive Blechteil krachte gegen den Ausleger. Im Straßen- und Tiefbauamt habe man sich sofort um die Verkehrssicherheit gekümmert und umliegende Kleinteile von den Fahrbahnen räumen lassen, heißt es auf Anfrage aus der Behörde zu den Vorgängen in dem Wintermonat. Da die Fachleute trotz der deutlichen Unfallspuren keinen Zweifel an der Standsicherheit des Schildarms hegten, ließ man sich anschließend mit der Reparatur Zeit.

Für die Verzögerung gibt es weitere Gründe: So musste der Ersatzausleger für die Waldschlößchenbrücke in Einzelfertigung hergestellt werden. Am 30. August wird der neue nun den Platz des windschiefen einnehmen. Ebenso werden Verkabelung und Technik erneuert. Das geschieht unter einer Vollsperrung, damit niemand Gefahr läuft, von herunterfallenden Teilen getroffen zu werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 45 000 Euro.

