Dresden

Durch die anhaltende Hitze und Trockenheit ist die Waldbrandgefahr stark angestiegen. In Dresden gilt derzeit die Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5 (hohe Gefahr). Die Feuerwehr bittet alle Bürgerinnen und Bürger, die einschlägigen Hinweise zur Verhinderung von Waldbränden zu beachten und auf Arbeiten wie beispielsweise das Abflammen von Unkraut zu verzichten. Seit Freitag wurde die Feuerwehr zu insgesamt elf Bränden alarmiert - fünf davon waren Wald- und Vegetationsbrände.

Brände in Dresden

So kam es am Freitagnachmittag in einem Waldstück in der Nähe des Nesselgrundwegs in Dresden-Klotzsche zu einem Feuer. Hier war aus bisher ungeklärter Ursache der Waldboden auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern in Brand geraten. Die Feuerwehr musste ca. 260 Meter Schlauchleitung verlegen, um ausreichend Löschwasser an die Einsatzstelle zu bringen. Verletzt wurde niemand.

Auch an der Braunsdorfer Straße in Löbtau waren am Freitagabend auf etwa 20 Quadratmetern Bäume und Sträucher in Flammen geraten. Hier wurde ebenfalls niemand verletzt.

