Dresden

Die Bundestagswahl ist gerade erst vorbei, die neue Regierung noch nicht gefunden, da werden in Dresden schon wieder Tausende Bürger an die Wahlurne gebeten. Diesmal geht es nicht um die große Politik, sondern um zwei Stadtteilparlamente, die kleinste Form demokratischer Vertretung von Bürgerinteressen.

In Johannstadt sowie in Pieschen-Süd und Mickten arbeiten diese Stadteilbeiräte seit 2019 als Modellprojekt des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten „Zukunftsstadt“-Programms, für das sich Dresden beworben hatte. Beide zusammen vertreten die Interessen von mehr als 50 000 Menschen.

Miniparlamente repräsentieren keine politischen Parteien

Die 20-köpfigen Miniparlamente beraten unter anderem gemeinsam, wie die Lebensqualität im Stadtteil verbessert werden kann. Nicht politische Partien bilden hier Fraktionen. Die Beiräte repräsentieren zum Beispiel Alte, Junge, Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund, Ladenbesitzer, Freiberufler. Hinzu kommen so genannte juristische Personen: soziale Träger der Senioren-, Jugend-, Integrationsarbeit, Bildungs- und Kultureinrichtungen, große Wohnungsunternehmen und die Stadtbezirksämter, die Mitglieder für die Stadtteilbeiräte berufen.

Die Beiräte entscheiden auch über die Verwendung von Budgets, die dem Stadteilverein Johannstadt e. V. und dem Pro Pieschen e. V. von den zuständigen Stadtbezirksbeiräten zur Verfügung gestellt wurden – zwei Euro im Jahr pro Einwohner des Stadtteils.

74 Projekte aus der Bürgerschaft unterstützt

Von Juli 2019 bis Juli 2021 unterstützten beide Stadtteilparlamente 74 Projekte, die durch Bürgerinnen und Bürger oder Institutionen eingereicht wurden. Es ging unter anderem um einen Bienengarten, Stadtteilfeste, einen Büchertauschschrank, einen Erste-Hilfe-Kurs in Schulen oder die Gestaltung des eigenen Wohnumfeldes durch Hausgemeinschaften.

Nun steht die Neuwahl an. Beide Stadtteilvereine hoffen auf eine wachsende Wahlbeteiligung. Bei der Premiere hatten in Pieschen-Süd/Mickten 121 Menschen abgestimmt, in Johannstadt 100. Anders als damals gibt es diesmal auch die Möglichkeit zur Briefwahl.

Im November wird gewählt

Zur Wahl stehen am 15. November in Pieschen-Süd/Mickten und am 20. November in Johannstadt je acht Posten, die durch Bürgerinnen und Bürger besetzt werden. Die Kandidatenlisten sind bis zehn Tage vorm Wahltermin offen. Für die ersten Stadtteilbeiräte gab es im November 2018 in Johannstadt 15 Kandidaten für sieben zu vergebende Ehrenämter. In einem Fall wurde sogar eine Stichwahl nötig. 20 Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich im Juni 2019 in Pieschen-Süd/Mickten zur Wahl.

Heidi Geiler von Pro Pieschen e. V. Quelle: Anja Schneider/Archiv

Zurzeit läuft die Frist, in der Bürgerinnen und Bürger ihre Kandidatur erklären können. Vor allem für die Gruppe der Jugendlichen bis 25 Jahre suchen beide Beiräte noch Bewerberinnen und Bewerber. „Ich wünsche mir, dass da auch mal jemand unter 18 kandidiert“, sagt Heidi Geiler, die Vorsitzende des Pro Pieschen e. V. Immerhin ist man für die Stadtteilbeiräte bereits ab 16 Jahre wählbar und wahlberechtigt. In Johannstadt fehlen auch noch Kandidaten für die Gruppe der Ladenbesitzer.

Modellprojekt soll zur Nachahmung anregen

Ziel des Modellprojekts, das noch bis nächstes Jahr läuft, ist auch, dass die zwei Stadtteilbeiräte nicht die einzigen in Dresden bleiben, sondern beispielgebend für andere Stadtteile werden. Um die Chancen dafür auszuloten, hatten beide Stadtteilvereine am 14. Oktober die Dresdner Stadtbezirksamtsleiter und interessierte Einrichtungen und Vereine zu einem Workshop eingeladen, auf dem sie Auskunft über ihre Erfahrungen gaben und Ideen diskutierten.

Wählen Pieschen Süd/Mickten Öffentliche Wahl (geheime Abstimmung) am 15. November 2021 von 18 bis 20 Uhr im Saal des Stadtteilhauses Emmers, Bürgerstr. 68. Briefwahl vom 7.11. bis 14.11., Wahlunterlagen gibt es im Vereinsbüro, Oschatzer Str. 5 und per Download bei propieschen.de. Johannstadt Öffentliche Wahl (geheime Abstimmung) am 20.11. von 13 bis 16 Uhr in der Johannstadthalle, Holbeinstr. 68. Briefwahl ist vom 12.11. bis 19.11. möglich. Die Wahlunterlagen dafür gibt es ab 12.11. (15 bis 18 Uhr, außer am Wochenende) im Stadtteilladen, Pfotenhauerstr. 66 und zum Download bei johannstadt.de/wahlen2021. Wahlberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben mit Wohnsitz, Gewerbe oder Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsverhältnis im jeweiligen Stadtteil.

Gewählt werden Pieschen-Süd/Mickten Kandidieren kann, wer in Pieschen-Süd bzw. Mickten arbeitet oder wohnt. Bis 5.11. muss eine Mitwirkungserklärung ausgefüllt und beim Stadtteilverein eingereicht werden. Interessensbekundungen und Anfragen dazu per E-Mail an lange-stadtteilfonds@propieschen.de. Formulare für die Mitwirkungserklärung gibt es als Download bei propieschen.de. Johannstadt Wer kandidieren möchte, muss bis 10. November eine Mitwirkungserklärung beim Stadtteilverein einreichen. Das geht per E-Mail an stadtteilverein@johannstadt.de, per Post oder im Stadtteilladen, Pfotenhauerstr. 66. Telefonische Anfragen werden unter 0351 4188 1667 beantwortet. Formulare gibt es auch im Internet als Download bei johannstadt.de/wahlen2021. Für welche Posten Kandidaturen gesucht werden, steht auf den Internetseiten der Vereine.

Von Holger Grigutsch