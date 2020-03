Vonovia baut in Dresden Wohnungen in Hinterhöfe

Dresden

Die Vorbereitung der Baustelle beginnt am 11. Mai. Der Baubeginn ist für den 25. Mai geplant. Im Sommer 2022 soll alles fertig sein: Das börsennotierte Wohnungsunternehmen Vonovia will auf Innenhöfen in der Pirnaischen Vorstadt fünf neue Wohngebäude errichten.

Die Baugenehmigung liege jetzt vor, teilte Vonovia in Aushängen den Bewohnern von Seidnitzer Straße, Zirkusstraße und Mathildenstraße mit. „Wir wollen das Quartier um die Seidnitzer Straße auf den neuesten Stand bringen“, kündigt das Unternehmen an. „Wir nutzen die freien Flächen, um behutsam und mit Augenmaß neuen und zugleich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“ Die fünf Gebäude würden nach und nach errichtet, so Vonovia. Über die konkreten Schritte würden die Mieter zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich informiert.

Mieter gründeten Bürgerinitiative

Als Vonovia 2017 die Baupläne öffentlich machte, brach ein Sturm der Entrüstung los. Mieter beschwerten sich über den Verlust von Stadtgrün und Parkplätzen, sie brachten Argumente wie Lärm und Hitzebelastung in den Sommermonaten vor. Schließlich gründeten die Mieter eine Bürgerinitiative und erhielten auch Wohlwollen seitens einiger Politiker – mehr aber nicht.

Vonovia ließ sich auf ein Mediationsverfahren mit der Bürgerinitiative ein, das aber ergebnislos abgebrochen wurde. Über den Grund gibt es zwei verschiedene Versionen: Vonovia habe sich nicht kompromissbereit gezeigt, erklärten Teile der Bürgerinitiative. Es habe eine unterschriftsreife Vereinbarung vorgelegen, aber die Bürgerinitiative sei sich nicht einig gewesen, hieß es von Seiten des Unternehmens.

Die verbliebenen Aktivisten der Bürgerinitiative lehnen das Bauvorhaben nach wie vor ab. Ihre Möglichkeiten, es zu verhindern, sind aber überschaubar.

