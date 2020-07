Dresden

Sicher, sagt Marcel Karos, der Neubau einer Wohnzeile in der Baulücke an der Freiberger Straße gegenüber dem Schwimmkomplex wäre der städtebaulich bessere Weg gewesen. „Aber uns gehört nur die eine Hälfte des Grundstücks“, sagt der Vonovia-Projektleiter. Die andere Hälfte besitzt eine Wohnungsgenossenschaft, die sich aktuell nicht mit Bauplänen trägt. Also musste es ein Solitärbau sein.

Klare Vorgaben von den Stadtplanern

„Wir hatten klare Vorgaben von den Stadtplanern“, erklärte Architekt Matthias Barnitzky vom Büro 2_Eck Architekten. Der Solitär sollte sich an der Bebauung entlang der Freiberger Straße orientieren. Was er mit seinen fünf Stockwerken und seiner Gestaltung auch tut. „Gleichzeitig sollten wir das Gebäude aber auch individuell gestalten.“ Ein Gebäude in serieller Bauweise kam so nicht in Frage.

Der Großvermieter Vonovia startete am Dienstag offiziell die Bauarbeiten für seinen nächsten Wohnungsneubau. In der halben Baulücke an der Freiberger Straße entsteht ein Wohnhaus mit 27 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit. Die Tiefgarage bietet Platz für 20 Autos, hinzu kommen überdachte Fahrradabstellplätze, ein großer Spielplatz und grüne Außenanlagen.

Mietkosten bei 9,50 Euro pro Quadratmeter kalt

Rund sieben Millionen Euro investiert laut Regionalleiter Alexander Wuttke Vonovia in das neue Gebäude, das Wohnungen mit einer Größe von 49 bis 108 Quadratmetern beherbergen wird – alle barrierefrei. Die Mietkosten werden bei 9,50 Euro pro Quadratmeter kalt liegen. „In dieser hervorragenden Lage halten wir das für eine bezahlbare Miete.“

Das Bauschild habe noch gar nicht auf dem Grundstück gestanden, da hätten sich schon Mieter aus den umliegenden Häusern danach erkundigt, zu welchen Konditionen sie einziehen können. „Die Wohnungen werden ihre Mieter finden“, zeigt sich Karos überzeugt. Ende 2021 ist die Übergabe geplant. Corona hat der Baustelle aber schon einen mehrwöchigen Verzug eingebrockt. Die Kampfmittelbeseitiger hatten um einen Baustopp gebeten. Ein Bombenfund hätte in diesem dicht besiedelten Bereich enorme Probleme bei der Evakuierung bereitet. Notunterkünfte und Coronaabstände vertragen sich schlecht.

Von Thomas Baumann-Hartwig