Die Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden (VUFO) führte im Rahmen des Forschungsvorhabens „Wissenschaftliche Begleitung der Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr“ der Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt) eine Videobeobachtung in der Stadt Dresden durch. Ziel des Projektes ist, das Fahrverhalten von E-Scooter-Nutzern zu ergründen. Dabei wurden die durchschnittlichen, maximalen und minimalen gefahrenen Geschwindigkeiten sowie der befahrene Verkehrsraum untersucht.

Anhand des Aufkommens von E-Scootern und der Unfallzahlen wurden fünf Standorte für die Installation der Videokameras festgelegt. Die Videobeobachtung fand im Zeitraum vom 22. bis zum 29. Oktober an den Standorten Pirnaischer Platz, Postplatz, Alaunstraße, Großer Garten (Hauptallee/Palais) und Zellescher Weg in Höhe der Unibibliothek (SLUB) statt.

Die Aufnahmen seien ausschließlich in den Kameraboxen durchgeführt und gespeichert worden, teilten die Beauftragten mit. Die Aufnahmen seien sofort verschlüsselt worden, so dass ein Zugriff auf die Originaldaten für Unbefugte nicht möglich sei. Weiterhin erfolge keine Weiterleitung an Cloud- oder Internetdienste.

Der Beobachtungsbereich sei soweit als möglich eingeengt worden, um die Beobachtung von zufällig sich am Ort der Aufnahme befindlichen Personen meistmöglich zu reduzieren. Des Weiteren sei durch eine verringerte Aufnahmequalität und Verpixelung die Erkennbarkeit von Personen stark reduziert worden.

Datenverarbeitung läuft automatisiert ab

Die Sichtung und Auswertung der Aufnahmen erfolge ausschließlich automatisiert, heißt es in einer Mitteilung. Das sei möglich, weil die Kameras die E-Scooter anhand ihrer spezifischen Fahrbewegung und Gestalt erkennen können.

Sobald die Fahrlinie der E-Scooter ermittelt sei, werden die Videodaten unmittelbar gelöscht. Die wissenschaftliche Erfassung nimmt das Austrian Institut of Technology in Wien vor. In Wien werden die Daten nach dem Durchlauf der Erfassungssoftware gelöscht. Das passiert maximal zwei Monate nach der Aufnahme.

