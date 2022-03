Dresden

An den Gemeinschaftsschulen in Dresden kommt es zu verwunderlichen Vorgängen. Beide Schulen werden durch die Umwandlung bestehender Einrichtungen gebildet. Seit langem engagieren sich nicht zuletzt die Schulleiterinnen für das Projekt. Doch jetzt hängen sie in der Luft.

Der Freistaat will die Schulleiterstellen für die Gemeinschaftsschulen in Dresden ausschreiben und ein Besetzungsverfahren dafür absolvieren. Aus rechtlichen Gründen gehe das nicht anders, heißt es. In internen Netzwerken macht der Vorgang jetzt die Runde und sorgt für Verwunderung. Von einer Besetzung zum 1. August ist die Rede.

Ministerium sieht verschiedene Gründe

Das Kultusministerium verwies auf DNN-Anfrage auf die rechtlichen Umstände der Umwandlungsprozesse. Es gebe ein neues Anforderungsprofil für die Schulleitungen, sie seien besoldungsrechtlich höher eingestuft als in den bisherigen Positionen und die Leitungsverantwortung in den bisherigen Schulen erlösche mit der Umwandlung.

„Aus der Kombination dieser Gründe und aufgrund des Interesses an größtmöglicher Transparenz ergibt sich die Notwendigkeit und schulaufsichtsbehördliche Verpflichtung, dass sich die bisherige Schulleitung einem neuen Auswahlverfahren stellt“, teilte Susann Meerheim aus der Pressestelle des Ministeriums von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mit. Die Stellen würden voraussichtlich in den nächsten Tagen im Karriereportal veröffentlicht.

Erste Gemeinschaftsschulen in Sachsen

Gemeinschaftsschulen sollen für längeres gemeinsames Lernen sorgen. Sie können von der 1. bis zur 12. Klassen besucht werden, wie es an der Universitätsschule vorgesehen ist, die bislang aus einer Grundschule und einer Oberschule besteht. Der Modellversuch soll neue Formen des Lernens und Lehrens erforschen. Schulträger ist die Stadt Dresden, maßgeblich initiiert wurde der Modellversuch von der Erziehungswissenschaftlerin Prof. Anke Langner. Die Schule startete 2019. Schulleiterin ist derzeit Maxi Heß.

2020 startete die 151. Oberschule in Dresden, auch hier ist der Schulträger die Stadt. Sie soll ab kommendem Schuljahr ihren Sitz in einem Neubau an der Ecke Stauffenbergallee/Königsbrücker Straße haben. Bislang erfolgt der Unterricht in einer Containeranlage auf dem Gelände der 30. Grundschule. Die soll in die Gemeinschaftsschule Albertstadt umgewandelt werden. Weil sie von der 5. bis zur 12. Klasse laufen soll, ist eine Kooperation mit der 148. Grundschule an der Marta-Fraenkel-Straße 8 in der Inneren Neustadt für die Jahrgänge 1 bis 4 vorgesehen. Schulleiterin ist Miriam Bankert.

Beide Schulen sind die ersten in kommunaler Trägerschaft, die genehmigt worden sind. Pläne dafür gibt es auch in einer Reihe von anderen Kommunen. Bei der Umwandlung einer bestehenden Schule dürfte auf die Schulleiter überall das gleiche Prozedere zukommen.

Mit Herzblut dabei

Verwunderlich ist der ganze Vorgang nicht zuletzt deshalb, weil allenthalben bekannt ist, mit wie viel Herzblut beide Schulleiterinnen das Projekt bislang betrieben und sich in die Vorbereitung des nächsten Schuljahres gestürzt haben. Dazu gehören unter anderem erhebliche konzeptionelle Arbeiten, die richtungsweisend für die kommenden Jahre sind. Die beiden Pädagoginnen wollten sich auf DNN-Anfrage nicht zu dem Vorgang äußern und verwiesen für Auskünfte dazu an das Landesamt für Schule und Bildung (Lasub). Die Stadt als Träger ist für Gebäude und Ausstattung verantwortlich. Die Lehrer stellt der Freistaat, dem Kultusministerium untersteht das Lasub.

Die Schulform Gemeinschaftsschule hatte es nicht leicht in Sachsen. Sie kam erst ins Schulgesetz, als ein Volksantrag dazu mehr als 50 000 Unterstützerunterschriften einsammelte. Ende 2021 entschied dann der Stadtrat in Dresden, dass er dem Anliegen der Schulgemeinschaften folgt und eine Umwandlung der beiden Schulen befürwortet. Die Bescheide zur Umwandlung liegen vor.

Das Interesse in Dresden ist groß. Im derzeit laufenden Aufnahmeprozess für die künftigen 5. Klassen erhielt die Gemeinschaftsschule Albertstadt 200 Anmeldungen, in vier Zügen kann sie maximal 112 Kinder aufnehmen, Schüler der 148. Grundschule haben eine Platzgarantie. Bei der Universitätsschule gibt es 98 Interessenten (Stand: 4. März), die Schule kann etwa 80 Schüler aufnehmen.

Eine klare Äußerung gab es von Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU). Er zeigte sich mit der bisherigen Zusammenarbeit mit den Schulleiterinnen zufrieden. „Es ist auf jeden Fall gut, dass jemand, der den Umwandlungsprozess maßgeblich begleitet hat, das Projekt dann auch fortsetzt.“ Und Donhauser fügte hinzu: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Freistaat die Stellen gegen den Willen des Schulträgers besetzt.“

