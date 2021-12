Dresden

In der Justiz wird oft über eine „hohe Rückfallgeschwindigkeit“ gesprochen – also die Zeit, die zwischen der Verurteilung eines Straftäters bis zu seiner nächsten Tat liegt. Einige brauchen da ein halbes Jahr, andere einige Monate oder sogar nur Wochen. Sollte sich die Anklage bei Felix C. bestätigen, nimmt er da einen Spitzenplatz ein. Er brauchte nur Minuten.

Zur falschen Zeit am richtigen Ort

Felix – „der Glückliche“, war bei seinen Unternehmungen nicht immer vom Glück begünstigt und wurde oft erwischt, wenn er auf Diebestour ging. Am 7. Juli vergangenen Jahres wurde er im Amtsgericht wegen Diebstahls zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Gegen 15.30 Uhr war die Verhandlung zu Ende. Laut Anklage hat Felix C. dann das Gebäude verlassen und direkt vor dem Gericht ein Fahrrad für rund 800 Euro geklaut. Es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, wie er aus dem Gericht kommt, sich an dem Rad zu schaffen macht, das Schloss knackt und davonradelt.

Also alles ziemlich eindeutig, könnte man meinen. Und so war man gestern im Amtsgericht eher auf eine schnelle Verhandlung und wohl auch ein Geständnis des 28-Jährigen eingerichtet. Doch manchmal kommt es anders als man denkt. Herr C. war das nicht, erklärte der Verteidiger. „Wer dann, hat er einen Zwillingsbruder?“, konterte darauf die Richterin.

Felix C. beharrt darauf, dass er das Rad nicht gestohlen hat. „Ich bin raus, habe Frau W. getroffen, mit ihr geschwatzt und bin dann zur Haltestelle gelaufen.“ Frau W. – eine Bekannte, die er vor einer Woche in dieser Sache anrief – bestätigte dies, mit kleinen Detailänderungen. Man habe sich nur von Weitem gegrüßt, von einem längeren Schwatz erzählte sie nichts. Sie müsse einmal im Monat zu ihrem Bewährungshelfer und habe genau an jenem 7. Juli den Angeklagten vorm Gericht getroffen und dann an der Haltestelle gesehen.

Hat Felix C. das Rad geklaut oder nicht? Mit ihm, das zeigt auch das Video, haben noch zwei andere Männer das Haus verlassen. War es möglicherweise einer von denen, der ihm ähnlich sieht? Da gibt es noch Klärungsbedarf. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler